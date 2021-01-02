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اقتصاد

الإسكان: تسليم 1440 شقة فى دار مصر بالقاهرة الجديدة ..24 يناير

السبت 02/يناير/2021 - 02:16 ص
شقق إسكان المتوسط
شقق إسكان المتوسط
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آمنة عبدالعظيم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 24/1/2021، وحتى يوم الأحد 18/4/2021، فى تسليم 1440 وحدة سكنية (60 عمارة) الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بمشروع دار مصر  للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.


وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.


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وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم  318، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الإثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 319، يوم الثلاثاء 26/1/2021، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 332، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 333، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 334، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 335، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 413، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 382، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 383، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 384، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة رقم 385، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 320، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 321، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 315، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 314، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 313، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 312، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 311، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 414، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم  415، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 416، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 294، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 295، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 296، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 297، يوم الأربعاء، ووحدات العمارة رقم 298، يوم الخميس 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 299، يوم الأحد 7/3/2021.


وأضاف رئيس جهاز مدينة "القاهرة الجديدة"، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 386، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 387، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 388، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 229، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 228، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 223، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 222، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 221، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 220، يوم الخميس 18/3/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 336، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 337، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 403،  يوم الأربعاء 7/4/2021، ووحدات العمارة رقم 404، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 405، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 406، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 316، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 317، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 353، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 243، يوم الأحد 18/4/2021.

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