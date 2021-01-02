قصة إنشاء الدولار الأمريكي لأول مرة في 1792.. بدأ بقيمة تعادل 8 دولارات إسباني.. تجريم من يرفض التعامل به في البداية

أصل حكاية الدولار.. بدأ إصداره فى 1792

الدولار الأمريكي بدأ بقيمة تعادل 8 دولارات أسبانى

أكبر فئة يتم إصدارها من الدولار بقيمة 100 دولار حاليا ووصل لــ1000 دولار فى السابق

الكسندر هاملتون أسس أول بنك فى الولايات المتحدة.. وأنشئ أول دولار من الذهب

الكونجرس يجرم من يرفض التعامل بالدولار,, ولا يمكن استبداله بالذهب وقت إصداره













يعد الدولار الامريكي من اقوى العملات الموجودة في العالم ويقاس مدى قوة وضعف اقتصاديات البلاد بما لديها من احتياطي نقدي للدولار حيث أنها من أكثر العملات انتشارا ويستخدم في التجارة العالمية والمعاملات الخارجية .





ولكن الدولار مثله مثل باقي العملات بدأ بداية بسيطة وتعرض لصدمات وأزمات إلى أن أشتد و أصبح ما هو عليه الآن، و إليكم أصل حكاية الدولار ونشأته.





الدولار الامريكي





الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويرمز له بالرمز USD أو $.





وأكبر فئة تم اصدارها من الدولار وصلت إلى 100,000 للورقة الواحدة ثم تم ايقاف إنتاجها، و أكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار.





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استخدم مصطلح "دولار- Dollar" منذ الفترة الاستعمارية وهو يشير إلى العملة المعدنية فئة ثمانية ريالات (الدولار الاسباني) الذي كان يستخدم في اسبانيا الجديدة.









نشأة الدولار

أسس "ألكسندر هاميلتون " أول وزير مالية في أمريكا أول بنك في الولايات المتحدة الامريكية.





وتم اصدار الدولار الأمريكي عام 1792م، و لم يكن وقتها مجرد عملة ورقية، بل كان على شكل 3 فئات، الفئة الأغلى كانت مصنوعة من الذهب، والأقل منها قيمة كانت مصنوعة من الفضة والأخيرة كانت مصنوعة من النحاس، وتم اعتماد هذه العملة في 1792م عملة رسمية للولايات المتحدة.





استمر العمل بهذا النظام المالي إلى ان تم اصدار العملة الورقية وهي الدولار الأمريكي بشكله الأخضر الحالي.





لم تكن العملة في هذا الوقت مغطاة بالذهب أي لا يستطيع مالك العملة الورقية استبدالها بالذهب فالعملة الورقية تكون قيمتها ذهبًا ، وهذا ما يسمى بالمعيار الذهبي The gold sstandard وكانت انجلترا أول دولة تتبنى رسميا المعيار الذهبي.





و جرم الكونجرس الأمريكي من يرفض التعامل بالدولار الأمريكي وفرض التعامل بها، فكان الدولار حينها مجرد ورقة نقدية كثقة بينك وبين الحكومة، ولم يكن يساوي شيئًا في الواقع حيث أنه ليس مغطىً بالذهب.





تعرضت الولايات المتحدة إلى تضخم هائل وخسر الدولار الأمريكي جزء كبير من قيمته، فتم تغطية الدولار الأمريكي بالذهب؛ فصار بمقدور الناس استبدال الدولارات الأمريكية الخضراء بالذهب متى أرادو مما خفّض التضخم وأنعش الاقتصاد.





وفي عام 1929م حدثت أزمة اقتصادية عالمية استمرت لسنوات دفعت الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت" إلى إلغاء تغطية الدولار بالذهب ولكنه أعاد تغطيته مره اخرى مع تعديل نسبي لسعر الدولار، واستمر الحال على ما هو عليه إلى حين حصول اتفاقية بريتون وودز.



