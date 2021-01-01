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توك شو

الباز: السيسي لا يبيع الوهم لشعبه مثل أردوغان

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:14 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يخدع شعبه، وعندما تحدث عن اللقاحات التي ستتوفر لفيروس كورونا، أكد أن مصر تشترك مع الصين في تجارب للقاح ضد الفيروس، وستحصل مصر على دفعات منه وهو ما حدث بالفعل. 

وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه في المقابل تجد نموذجا آخر في تركيا، حيث خدع الرئيس التركي أردوغان شعبه بإنتاج لقاح تركي لفيروس كورونا وتوزيعه على المواطنين.

ولفت الباز إلى أن أردوغان أعلن في كلمة له مؤخرا أن بلاده تنتظر وصول اللقاح الصيني ضد كورونا، كما أعرب عن تمنياته بوصول اللقاح الألماني إلى بلاده في يناير الجاري. 

وتابع أن الرئيس السيسي لا يبيع الوهم لشعبه مثلما يفعل الرئيس التركي.
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