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فن

MBC تبدأ عرض مسلسل عمر للراحل حاتم على

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:21 م
حاتم علي
حاتم علي
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محمد نبيـل
بدأت شاشة MBC مصر عرض مسلسل "عمر" للمخرج الراحل حاتم على، والذي تم دفنه مساء اليوم في دمشق.

ويحكى المسلسل سيرة و حياة عمر بن الخطاب منذ صغره و الأحداث و المعارك التي دخل فيها حتى وفاته،ومن المفترض دبلجة المسلسل لعدة لغات وعرضه في خمس قارات، واستحوذ المسلسل على أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2012 وحظى بمتابعة الملايين في كل أنحاء العالم، والمسلسل كتابة وليد سيف، وبطولة سامر إسماعيل في دور عمر بن الخطاب وغسان مسعود في دور أبو بكر الصديق بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين.

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج #حاتم_علي لوداع المخرج السوري الراحل، الذي شيعت جنازته صباح اليوم الجمعة، لرصد المشهد الأخير في حياته ووداع أحبائه له. 

تداول الكثير من الصور والفيديوهات لجنازة المخرج حاتم علي، التي أظهرت مشهدا كبيرا في وداعه ومشاركة المئات من السوريين في جنازته، وامتلأت الشوارع بالمشيعين. 

وأظهر أحد الفيديوهات، بجنازة حاتم علي، وجود تظاهرة تهتف باسم المخرج الراحل خلال جنازته، وأيضًا تعالي أصوات الأغاني والموسيقى المعبرة عن الوداع. 

كما نشر الصحفي السوري أحمد الدرع، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة من جنازة المخرج حاتم علي، التي شُيعت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة دمشق. 

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