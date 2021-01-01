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أخبار العالم

إيران تحذر واشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء وترد على تقارير عن اغتيال ترامب

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:28 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قسم الخارجي
نفت الحكومة الإيرانية صحة تقارير أمريكية أفادت بأن الرئيس حسن روحاني توعد باغتيال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تغريدة على تويتر ردا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، إن "اغتيال زعماء أجانب علامة تجارية مميزة للأجهزة  الأمريكية الإسرائيلية وليس الإيرانية".

ودعا المسؤول الإيراني الصحيفة الأمريكية لأن تكون أكثر دقة ونضجا، من نشر أخبار كاذبة معادية لإيران.

وقال زادة في تصريحات لوكالة "فارس"إن إيران أبلغت الولايات المتحدة  بشأن عواقب أي مغامرة أمريكية، وأن تلك المغامرة تقع على عاتقها.

وأوضح أن هناك بعض التقارير تتحدث عن احتمال نشوب حرب في نهاية حكم ترامب، ، مضيفا "بعض تلك التقارير مفبرك، وبعضها حقيقي أيضا".

وتابع المسؤول الإيراني "طهران تهدد برد ساحق على أي محاولة لتجاوز خطوطها الحمراء وتؤكد عدم تهاونها فيما يخص أمنها القومي".

وأكمل "إذا تجاوز أحد خطوطنا الحمراء، فإنه سوف يتلقى ردا مدويا.. ولن نتهاون فيما يخص أمننا القومي ومصالح شعبنا".
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