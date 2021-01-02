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فن

ما وراء الطبيعة ضمن الأكثر بحثا على جوجل خلال 2020

السبت 02/يناير/2021 - 12:52 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
برغم طرحه قبل أشهر قصيرة من انتهاء عام 2020، إلا أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" استطاع أن يدخل ضمن قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل" خلال العام الماضي محتلا المركز العاشر.

وقد كشفت شبكة نتفلكس، فى بيانٍ لها مؤخرا، معلومات شيقة من كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة ، أول إنتاجاتها المصرية الأصلية، والذى طرح للعرض على المنصة العالمية، فى 5 نوفمبر الجاري.

مدير التصوير أحمد بشارى استيقظ مرة على "وجود شبحين غاضبين معه في الغرفة وذلك بسبب الإزعاج الذي سببه لهما التصوير"، وذلك بعدما اضطر للمبيت ذات ليلة في "قصر أبو رحاب"، حيث تم تصوير المشاهد الداخلية لـ "بيت الخضراوي".

ويعرض مسلسل ما وراء الطبيعة مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية  لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، عقب تحقيقه نسب مشاهدة كبيرة حول العالم.

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