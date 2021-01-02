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سيارات

منافسة بين سيارات الدفع الرباعي والـ SUV لتخطي الطرق الصحراوية.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 02:16 ص
منافسة بين سيارات
منافسة بين سيارات الدفع الرباعي والـ SUV
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اشرف عطية
اصبحت سيارات الـ SUV تهيمن علي سوق السيارات العالمية، فهي المفضلة لكل محبي السيارات نظرا لكبر مساحتها الداخلية وارتفاها عن الأرض، و لكن هل يمكن لسيارات الـ SUV السير علي الطرق الوعرة و الصحراوية؛ هذا ما سنستعرضه في هذا الموضوع . 

وأجرى بعض المهتمين بمجال السيارات ، اختبارات قاسية تتضمن تسلق عقبات وعرة و تضاريس غير اعتيادية علي سيارات دفع رباعي و سيارات SUV لمعرفة هل تستطيع الأخيرة ان تتخطي العقبات الصعبة مثل السيارات الدفع الرباعي . 

و في الفيديو التالي نجد سيارة بي ام دبليو BMW X6 تتخطي عقبات الطريق و اخري اودي audi q8 و استطاعت الأخيرة السير بسهوله . 

المنافسة كانت مشتعلة بين السيارة رنج روفر سبورت range rover sport و السيارة بي ام دبليو BMW X6 و السيارة  اودي audi q8 و سيارة مرسيدس اخري دفع رباعي لتخطي التضاريس الصعبة . 

و جاءت السيارة رنج روفر سبورت range rover sport باستعراض امكانياتها و قوتها و فرض هيمنتها علي التضاريس و قام السائقين بتبديل السيارات ليرو ان كانوا سيحصلون علي نفس النتائج ام لا . 

واشتعلت المنافسة بين السيارة رنج روفر سبورت range rover sport و بي ام دبليو BMW X6 و السيارة  اودي audi q8 و لكن تفوقت السيارة رنج روفر سبورت range rover sport في النهاية . 
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