منافسة بين سيارات الدفع الرباعي والـ SUV لتخطي الطرق الصحراوية.. فيديو

الـ SUV تهيمن علي سوق هل يمكن لسيارات الـ SUV السير علي الطرق الوعرة و الصحراوية؛ هذا ما سنستعرضه في هذا الموضوع . اصبحت سياراتSUV تهيمن علي سوق السيارات العالمية، فهي المفضلة لكل محبي السيارات نظرا لكبر مساحتها الداخلية وارتفاها عن الأرض، و لكن





وأجرى بعض المهتمين بمجال السيارات ، اختبارات قاسية تتضمن تسلق عقبات وعرة و تضاريس غير اعتيادية علي سيارات دفع رباعي و سيارات SUV لمعرفة هل تستطيع الأخيرة ان تتخطي العقبات الصعبة مثل السيارات الدفع الرباعي .





و في الفيديو التالي نجد سيارة بي ام دبليو BMW X6 تتخطي عقبات الطريق و اخري اودي audi q8 و استطاعت الأخيرة السير بسهوله .





المنافسة كانت مشتعلة بين السيارة رنج روفر سبورت range rover sport و السيارة بي ام دبليو BMW X6 و السيارة اودي audi q8 و سيارة مرسيدس اخري دفع رباعي لتخطي التضاريس الصعبة .





و جاءت السيارة رنج روفر سبورت range rover sport باستعراض امكانياتها و قوتها و فرض هيمنتها علي التضاريس و قام السائقين بتبديل السيارات ليرو ان كانوا سيحصلون علي نفس النتائج ام لا .



