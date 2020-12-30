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سيارات

لأول مرة.. فيراري تتجه إلى تصنيع سيارات SUV

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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أماني نوار
استطاعت سيارات الـ SUV، أن تلقى اهتمامًا وشهرة واسعة خلال السنوات الماضية ، لذلك قررت عملاق السيارات الايطالي تغيير مسار منتجاتها والاتجاه إلى تصنيع سيارات SUV ذات خاصية الدفع الرباعي 

ووفقا للتسريبات ، سيتم إطلاق زوج من الطرازات المنفصلة الكهربائية بالكامل تحت الاسم الرمزي حاليًا F244 ، F245 وذلك خلال عامين 2024 ، 2026 على التوالي ، ولكن لاتزال التفاصيل مجهولة حتى الآن حول أي سيارة منهما ، بينما ستحتفظ بوروسانك بمحرك احتراق 

وحتى الآن يقال ان فيراري بوروسانك تقارب نفس حجم استون مارتن ، كما تتسع أربعة ركاب ، بما فيهم السائق ، ولكن باقصى درجات الراحة والرفاهية .

ومن المفترض أيضا أن نعلم أن هاتين السيارتين المجهولتين والكهربائيتين ستكونان أيضا بداية حقبة جديدة من فيراري ، حيث أوضح المسؤولون التنفيذيون في فيراري انها ليسوا في عجلة لإطلاق السيارة ، والتي تعمل بالكهرباء ، والسبب هو الوصول إلى سيارة خارقة تعمل بالكهرباء بالكامل.

وعلى أي حال فإن توقعات سيارات الدفع الرباعي بشكل عام ستكون مختلفة هذا العام ، وستسمح سيارات الدفع الرباعي بقدر أكبر من التجارب الهندسية ، ومن المفترض أن فيراري ستنتج 3 موديلاتSUV ، ولكن سيكون هناك أثنان فقط يعملان ببطارية كهربائية نقية تضاعف من عوامل الأثارة .
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