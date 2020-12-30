لأول مرة.. فيراري تتجه إلى تصنيع سيارات SUV

استطاعت سيارات الـ SUV، أن تلقى اهتمامًا وشهرة واسعة خلال السنوات الماضية ، لذلك قررت عملاق السيارات الايطالي تغيير مسار منتجاتها والاتجاه إلى تصنيع سيارات SUV ذات خاصية الدفع الرباعي





ووفقا للتسريبات ، سيتم إطلاق زوج من الطرازات المنفصلة الكهربائية بالكامل تحت الاسم الرمزي حاليًا F244 ، F245 وذلك خلال عامين 2024 ، 2026 على التوالي ، ولكن لاتزال التفاصيل مجهولة حتى الآن حول أي سيارة منهما ، بينما ستحتفظ بوروسانك بمحرك احتراق





وحتى الآن يقال ان فيراري بوروسانك تقارب نفس حجم استون مارتن ، كما تتسع أربعة ركاب ، بما فيهم السائق ، ولكن باقصى درجات الراحة والرفاهية .





ومن المفترض أيضا أن نعلم أن هاتين السيارتين المجهولتين والكهربائيتين ستكونان أيضا بداية حقبة جديدة من فيراري ، حيث أوضح المسؤولون التنفيذيون في فيراري انها ليسوا في عجلة لإطلاق السيارة ، والتي تعمل بالكهرباء ، والسبب هو الوصول إلى سيارة خارقة تعمل بالكهرباء بالكامل.



