الزمالك ينعى والدة حازم إمام

نعى نادي الزمالك والدة قائد الفريق حازم إمام، و التي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض، مما أدى إلى خروج اللاعب من معسكر مواجهة إنبي في الدوري.
ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي نعيا لوالدة القائد حازم إمام .
وفي سياق متصل، أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق مباراة إنبي مساء اليوم على روح والدة حازم إمام لاعب الفريق.
وأضاف مدير الكرة بالفريق أن اللاعبون سيرتدون شارة سوداء في المباراة.
وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني قرر على الفور إستبعاد اللاعب من المباراة نظرا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.
ويلتقي الزمالك نظيره إنبي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.
ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجيين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان. ⚫️ pic.twitter.com/7UeIQt7Qgw— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 1, 2021