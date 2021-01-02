الزمالك ينعى والدة حازم إمام

نعى نادي الزمالك والدة قائد الفريق حازم إمام، و التي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض، مما أدى إلى خروج اللاعب من معسكر مواجهة إنبي في الدوري.





ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي نعيا لوالدة القائد حازم إمام .





وفي سياق متصل، أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق مباراة إنبي مساء اليوم على روح والدة حازم إمام لاعب الفريق.



وأضاف مدير الكرة بالفريق أن اللاعبون سيرتدون شارة سوداء في المباراة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني قرر على الفور إستبعاد اللاعب من المباراة نظرا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.

ويلتقي الزمالك نظيره إنبي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

