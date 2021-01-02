كيف تنظف هاتفك من فيروس كورونا؟

مع ظهور الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، يطالب الخبراء الناس باتخاذ إجراءات وقائية أكثر من السابق، للوقاية من الإصابة بعدوى الفيروس التاجي والتأكد من عدم لمس الأسطح الملوثة قبل تنظيفها ومن بينها الهواتف الذكية التي تكون عرضة أكثر للتلوث.





وأثبتت بعض الدراسات العلمية أن الهواتف الذكية تمثل أرضا خصبة للجراثيم والفيروسات، خاصة فيروس كورونا، حيث أظهرت النتائج الأولية للفيروس خلال الموجة الأولى من تفشيه أن يمكنه البقاء لمدة ثلاث أيام على الأسطح الصلبة ومنها شاشات الهواتف المحمولة حيث أنها تعد من بين أكثر الأشياء تلوثا بأيدي المستخدمين.









ومع ازدياد انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع، أصبح يتوجب على المستخدمين اتخاذ عدد من الإجراءات مع ضرورة الالتزام بها للوقاية من الفيروس وتفاديه، لاسيما مع لامس الهواتف الذكية طوال اليوم دون أن ندرى أن هذه الهواتف تعتبر مصدرا أساسيا للإصابة بالعدوى.





وأشارت بعض الدراسات أن فيروس كورونا قد يكون قادرا على البقاء على بعض الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام أو ربما أكثر ومن بينها الهاتف الذكي، والذي تنتقل إليه عبر لمس سطح ملوث ثم الامساك بالهاتف حيث تستمر البكتريا أو الفيروس الموجودة على سطح الجهاز بالانتقال من يد المستخدم إلى البشرة بسرعة وسهولة.





وأوصت بعض الشركات التقنية من بينها سامسونج وآبل مستخدميها على ضرورة تنظيف وتعقيم الهواتف الذكية بالمواد المطهرة كالكحول بنسبة 70 في المئة أو مناديل التطهير، ومسح الجهاز بلطف مثل الشاشة وظهر الجهاز وجراب الحماية أن وجد.





ولحماية هاتفك الذكي من التصاق عدوى فيروس كورونا أو أي جراثيم أخرى به اتبع الخطوات التالية للوقاية من حدوث ذلك:





1. اغسل يديك بالصابون والماء جيد قبل تنظيف الأجهزة الذكية، وبعدها ولانتس استخدام الكحول.





2. لا تلمس جهاز أو هاتف شخص أخر فربما كانت تحمل العدوي وتنتقل من يديك إلى هاتفك، كما تجنب إعطاء هاتفك للآخرين فربما يكون أحدهما مصاب وهو لا يعلم.





3. نظف هاتفك المحمول بشكل يومي بكحول مطهر وقطعة قماش قطنية، ولا تنس اغسل جراب الموبايل بالماء والصابون واجعلها تجف جيدا قبل وضعها مرة اخرى على الهاتف.





4. لا تضع هاتفك الذكي على اسطح أخرى قبل تنظيفها جيدا بالمطهرات والمناديل بالمبللة، ولا تضع مع منديلك.