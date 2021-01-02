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فن

أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار.. آخر تصريحات الراحل وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
كان آخر ظهور للسيناريست الراحل وحيد حامد، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية، حيث كرمته إدارة المهرجان ومن ثم أقيمت له ندوة أثناء الفعاليات.

قال وحيد حامد، أثناء تكريمه: "عاوز أقول الحمد لله مرارا وتكرارا وأشكر الجميع لأنكم عشاق السينما اللي أنا حبتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني".


وأضاف وحيد حامد في كلمته خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: "أعتقد إنكم ممكن تفتكروا لي أفلام أسعدتكم وأشكر كل من تعلمت منهم أو علموني.. كان من الصعب أن أقف في مكاني هذا لولا حبكم ودعمكم وحبكم للسينما"، مضيفا: "أشكر فرسانا وقفوا بجواري في مشواري وهم أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد".

بينما ختتم حديثه قائلًا: "أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار وانا عشت في زمن جميل فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي واشتغلت مع مخرجين كبار، واتمنى تفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة".
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