إتقان الصنائع والحرف.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 8 / 1 / 2021م بعنوان "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".





وأكدت الوزارة ، على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة في بيانها "مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة".





وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ديننا دين الإتقان في كل شيء ، وأنه عني عناية بالغة بذلك ، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن ، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان ، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره ، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه و لا يمكن القبول به .





وتابع: نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.