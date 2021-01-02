بعد قرار استكمال الدراسة عن بعد.. جامعة سوهاج: عالجنا أوجه القصور به بنسبة 90%

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن اتخاذ القرار باستكمال الدراسة بالتعليم عن بعد في الجامعات لن يؤثر على الطلاب وخاصة أنهم أنهوا المنهج الدراسي كاملا، بينما طلاب الدراسات العليا هم من لم يستكملوا مناهجهم بعد وسيستكملون الدراسة عن طريق التعليم عن بعد.





وأضاف "عبد العزيز"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الجامعات عالجت أوجه القصور بالتعليم عن بُعد التي شهدتها العام الماضي بنسبة 90%، بينما هناك بعض القصور فيما يخص تكلفة خدمات الإنترنت للطلاب.





بينما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق المجلس على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بُعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي الموافق ٣١\١٢\٢٠٢٠، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.