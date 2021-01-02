حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم تكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات وجميع المنشات بكافة مراكز المحافظة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتشديد على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين بالاضافة الى استخدام اجهزة قياس الحرارة والتعقيم والتطهير المستمر للاماكن بالاضافة الى تكثيف الدورات التدريبية لمسئولى غرف الازمات والطوارىء بمديرية الصحة ومديريات الخدمات بالمحافظة على كيفية التعامل مع جائحة كورونا وذلك ضمن خطة المحافظة للمتابعة الميدانية لكافة اوجه النشاط بالمحافظة والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء .





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وأشار المحافظ إلى أن حملات إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت عدة حملات ميدانية علي المطاعم والكافيهات باحياء ومراكز المحافظة للتنبيه باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتنبيه على ارتداء جميع العاملين الماسكات ومتابعة التعقيم والتطهير والنظافة العامة والشخصية كما تم توزيع لافتات وارشادات الإدارة الوقائية لهذا الشأن علي جميع أماكن تداول الأغذية بجميع الإدارات لافتا الى تحرير المحاضر الفورية لاية مخالفات يتم رصدها مع استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى مضيفا انه تم التوعية خلال الحملات التفتيشية بأهمية التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالإلتزام بمهمات الوقاية وعلى رأسها الكمامات.





تأتى تلك الحملات المكبرة فى إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة داخل المطاعم والكافيهات حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطن.





كما نظمت مديرية الصحة بالمحافظة دورة تدريبية لمسئولى غرف الأزمات والطوارىء بمديريات الخدمات والادارات الصحية بمركز التدريب الرئيسى على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا والتعامل الفعال مع البلاغات بالتنسيق مع كافة الجهات بالاضافة الى متابعة ورصد كافة البلاغات الخاصة بفيروس كورونا وسرعة التعامل معها حفاظًا على حياة المواطنين وحاضر فى الدورة الدكتورة عزة بدرى مسئول الغرفة الوقائية بمديرية الصحة.



