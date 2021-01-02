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أخبار العالم

مقتل عمال أتراك في تفجير انتحارى بمقديشيو

السبت 02/يناير/2021 - 03:37 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت حركة الشباب الإرهابية، اليوم، السبت، مسئوليتها عن تفجير انتحاري تعرضت له العاصمة الصومالية مقديشيو، أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم مواطن تركي. 

وذكرت وسائل إعلام صومالية أن الانفجار وقع جنوب العاصمة واستهدف طاقم بناء بإشراف تركي كان يعمل بالقرب من أحد الطرق. 

وقالت حركة الشباب الإرهابية إن الانفجار أسفر عن مقتل مسؤول تركي واثنين من ضباط الشرطة الصومالية.

وعلى جانب آخر، ذكرت فضائية العربية السعودية أن الانفجار الذي تعرضت له مقديشو أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم تركيان. 

وتشهد الصومال أعمال عنف منذ سنوات بين الجماعات الإرهابية والسلطات، وذلك في أعقاب حرب العشائر المتمثلة في الجماعات المسلحة والسلطات الصومالية. 
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