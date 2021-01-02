منها الإرهاب.. محمد حبوشة: وحيد حامد تناول كل قضايا المواطنين.. فيديو

نعى الناقد الفني محمد حبوشة، الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية صباح اليوم.
وقال محمد حبوشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وحيد حامد واحد من الكتاب العظام الذين اهتموا بهموم المواطن المصري البسيط ".
وأضاف محمد حبوشة:" وحيد حامد تعرض لكافة القضايا التي تشغل بال المواطن المصري مثلما رأينا في الإرهاب والكباب وطيور الظلام".
وتابع محمد حبوشة:" وحيد حامد قام بتشريح دقيق لكل المشاكل التي عاني منها المواطن المصري في كافة المجالات "، مضيفا:" وحيد حامد كان يعي فن صناعة السينما وكان يفهم في زوايا التصوير ".
توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.