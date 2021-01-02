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محافظات

محافظ الغربية: غلق 531 مركزا للدروس الخصوصية و1323 منشأة مخالفة

السبت 02/يناير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، تم غلق عدد (٣٩٣) محلا، عدد (٥٧) سوق، عدد (١٣٤) مطعما، عدد (٢١٥) مقهى، عدد (٢٠٤) ورشة و( ٣٢٠) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالى عدد ١٣٢٣ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة.

وجاء ذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع عدد (٥٣١) مركزًا للدروس الخصوصية خلال ١١ يوما، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم .

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  محافظ الغربية بالاهتمام بنظافة وتجميل شوارع وطرق المحافظة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف، حملة نظافة وتجميل مكبرة، وقام قسم النظافة والتجميل بالمركز والمدينة بنقل وتسوية ما يزيد عن ٢٠٠٠ طن من الأتربة وتسويتها في منطقة منخفضة في حرم الطريق السريع طنطا القاهرة.

كما قامت الوحدة المحلية بدفرة بغسل النيوجرسي ودهان اليوتيرن بدايةً من البوابة الجنوبية حتى قيادة المرور بميت حبيش البحرية بالطريق السريع مصر الإسكندرية الزراعي وطريق العودة، وغسل أحواض الزرع بالطريق، وكذلك تمت أعمال دهانات ورش الطريق السريع طنطا القاهرة قطاع ميت حبيش البحرية.

وفي السياق ذاته، قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود بأعمال التجميل ودهان البلدورات ورفع السفو والأتربة وتطهير الطريق السريع ورفع مخلفات القمامة بنطاق المركز والمدينة.
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