مهما حشدت من صواريخ.. شقيق الحريري: لبنان ليس منصة لرهانات طهران وسياساتها العبثية

غرد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، شقيق رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عبر "تويتر" قائلًا: "إصرار القيادة الايرانية على زج لبنان في حروبها وصراعاتها يشكل ذروة الاعتداء على السيادة اللبنانية. وطننا ليس منصة لرهانات طهران وسياساتها العبثية مهما حشدت من صواريخ".





وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن تلقيه أوامر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، بنسف إسرائيل في حال ارتكابها أي عمل عدائي ضد إيران.





وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في مقابلة مع قناة "المنار" اللبنانية إن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".





وأضاف: "نحن نعلم جبهة المقاومة على صناعة سنارة الصيد، بدلا من تقديم السمك، ولبنان وغزة يمتلكان تكنولوجيا صناعة الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "قدرات محور المقاومة لم تعد كما كانت قبل عشر سنوات، واليوم يطلق الفلسطينيون الصواريخ بدلا من رمي الحجارة".





وأوضح حاجي زادة أن "هناك تقاطعا للنيران في سماء إسرائيل، بين سوريا، ولبنان، وفلسطين"، مؤكدا أن "الفلسطينيين يمتلكون اليوم تكنولوجيا صناعة الصواريخ الدقيقة".



