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استشاري أمراض صدرية: الفشل التنفسي سبب احتياج مريض كورونا لتنفس صناعي.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 03:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ، إن هناك الكثير من حالات الإصابات بفيروس كورونا لا يتم تسجيلها في المستشفيات وهناك الكثير من حالات الاشتباه والتي يتأكد بعد ذلك إصابتها .

وأضاف عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان الحالات المسجلة هي التي تتردد علي المستشفيات وتكون حالتها خطيرة، مؤكدا أن هناك ازدحام في المستشفيات في الوقت الحالي ويجب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية .

واوضح عبد المجيد ، أن حالات الاصابة بـ فيروس كورونا  لدى كبار السن أو من لديهم امراض مزمنة يجعل هناك الكثير من الحالات الخطيرة.

وتابع عبد المجيد ، أن الفشل التنفسي هو ما يجعل المريض يحتاج الي جهاز تنفس صناعي وهكذا تكون الحالات خطيرة . 
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