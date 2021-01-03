استشاري أمراض صدرية: الفشل التنفسي سبب احتياج مريض كورونا لتنفس صناعي.. فيديو

قال الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ، إن هناك الكثير من حالات الإصابات ب فيروس كورونا لا يتم تسجيلها في المستشفيات وهناك الكثير من حالات الاشتباه والتي يتأكد بعد ذلك إصابتها .





وأضاف عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان الحالات المسجلة هي التي تتردد علي المستشفيات وتكون حالتها خطيرة، مؤكدا أن هناك ازدحام في المستشفيات في الوقت الحالي و يجب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية .





واوضح عبد المجيد ، أن حالات الاصابة بـ لدى كبار السن أو من لديهم امراض مزمنة يجعل هناك الكثير من الحالات الخطيرة. فيروس كورونا لدىأو



