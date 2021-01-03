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رياضة

رضا عبدالعال: فرجاني ساسي يعلم حب جماهير الزمالك وعليه إظهار حسن النية

الأحد 03/يناير/2021 - 02:54 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، إن محمد أشرف روقا وإمام عاشور، لاعبا الزمالك قدما مباراة قوية أمام فريق إنبي.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، أن طارق حامد وفرجاني ساسي لاعيبة مميزة، ولكن أداء الفني العالي والمميز، لروقا وإمام ينسيك  وجود حامد ساسي.

وتابع: إذا استمر تشكيل الزمالك الحالي في المباريات خلال الفترة المقبلة سيكون الأفضل، والمنافسة بين اللاعبين ستكون قوية.

وأختتم: فرجاني ساسي يعلم حب جماهير الزمالك له، وعليه إثبات حسن النية وخوض المباريات حتي حسم التجديد.
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