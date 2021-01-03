الديك الرومي المشوي.





طريقة لعمل الديك الرومي المشوي.. مقادير عمل الديك الرومي المشوي :





١ ديك رومي صغير أو متوسط الحجم

١ ثمرة بصل متوسطة الحجم مفرومة

١ ثمرة ثوم مفرومة٢

ثمرة طماطم مبشورة، ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)١ ملعقة صغيرة قرفة

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

١ ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر المفروم

2 ثمرة فلفل ألوان (حسب الرغبة)٢/١ كوب من الزبد السائح





طريقة عمل الديك الرومي المشوي:

١- بعد تنظيف الديك الرومي جيدا، ضعيه في وعاء كبير، واضيفي إليه التوابل السابقة مع الحرص على حشو قليل من الخلطة داخل الديك الرومي. اتركي الديك الرومي في الخلطة لمدة ساعتين في الثلاجة.





٢- اضبطي درجة حرارة الفرن على ٣٥٠ درجة مئوية.





٣- ضعي الديك الرومي المتبل في صينية مناسبة لحجمه، ثم ادهنيه بالزبد السائل. يفضل أن تضعي في الزبد قليل من الملح والفلفل الأسود والزعتر.





٤- قومي بوضع الصينية في الفرن وغطيه. بالفويل واتركيها لمدة ساعتين وارفعي الغطاء ومن وقت الثاني ادهنى الديك من الصوص اللي نزل للون ذهبي وديك لحمه طري، تأكدي من تمام نضج الديك الرومي عن طريق غرس الصدر بسكين رفيع أو في المسافة بين الساق والفخذ.





٥- عند تمام النضج، سيصبح الديك الرومي جاهزا للتقديم.





يمكنك تقديم الديك الرومي المشوي مع بعض من الخضار السوتيه أو الأرز بالخضروات.

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