الصحف الإماراتية: رحيل وحيد حامد صاحب القلم الجريء.. بن زايد ينعى أبرز المعالجين بالطب الشعبي في الإمارات.. السعودية تعلن عودة فتح المنافذ البحرية والجوية.. وكازاخستان تلغي عقوبة الإعدام

الصحة العالمية: يمكن هزيمة كورونا هذا العام

السعودية تلغي الحظر الجوي والبحري والبري

"الخليج": الجمهوريون يقفزون من مركب ترامب









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على رحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد.









وحيد حامد.. وداعًا صاحب القلم الجريء

وقالت "الإمارات اليوم" في افتتاحيتها: "وصف مثقفون وفنانون المؤلف والسيناريست المصري وحيد حامد، الذي توفي أمس عن 77 عامًا، بأنه واحد من أبرز المبدعين الذي أثروا الدراما والسينما بكثير من الأعمال الراقية، التي ستبقى محفورة في الذاكرة، مشيرين إلى أن مسلسلات وأفلام وكتابات الراحل الجريئة عبّرت عن هموم وقضايا الإنسان العربي، وأسعدت وستظل تسعد الملايين.









وتوفي مؤلف «الإرهاب والكباب»، و«المنسي» و«طيور الظلام»، بعد أيام من نقله للعناية الفائقة بأحد المستشفيات لتدهور حالته الصحية. وكتب ابنه المخرج مروان حامد، على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده».









وقالت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، في بيان لها، إن الراحل «كان خير سند للمبدعين والمثقفين والفنانين، وصاحب مواقف تكتب بحروف من نور في سجلات تاريخ الوطن، كما أنه الأستاذ والأب والمعلم».









وكان آخر ظهور علني لوحيد حامد الشهر الماضي، خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، إذ مُنح جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، واعتلى المسرح مستندًا على المخرج شريف عرفة، وألقى كلمة مؤثرة حظيت بتفاعل لافت من النجوم والفنانين. كما كرّمه في عام 2017 مهرجان دبي السينمائي.









ولد وحيد حامد في يوليو 1944 بمحافظة الشرقية، وتخرّج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة. وكتب في بداية مشواره الدراما الإذاعية التي فتحت الباب أمامه لاحقًا نحو السينما والتليفزيون.









وقدم عشرات الأفلام التي تصدى خلالها لقضايا اجتماعية وسياسية شائكة، وهو ما استدرجه إلى ساحات المحاكم مرات عدة، بسبب قضايا أقيمت لوقف عرض أعماله السينمائية.









كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام

وبحسب "الإمارات اليوم"، ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام، بعد وقف تنفيذ هذه الأحكام منذ ما يقرب من 20 عامًا، في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى، وفق ما أعلنت الرئاسة.









وبحسب إشعار نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة، وقّع رئيس الدولة، قاسم جومارت توكاييف، المصادقة البرلمانية على «البروتوكول الاختياري الثاني»، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.









وهذا النص، الذي صادق عليه البرلمان الكازاخستاني، العام الماضي، يلزم موقعيه بإلغاء عقوبة الإعدام داخل دولهم.









وتم تعليق عمليات الإعدام في كازاخستان منذ عام 2003. ومع ذلك استمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين لارتكابهم جرائم استثنائية، بمن في ذلك الأشخاص الذين حكم عليهم بتهم لها صلة بالإرهاب.









السعودية تعلن عودة فتح المنافذ البحرية والجوية

وبحسب "البيان"، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم، الأحد.









وقال مصدر مسئول بوزارة الداخلية إنه إلحاقًا للبيانين الصادرين في 5/ 5/ 1442 هجرية الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية، وفي 12/ 5/ 1442 هجرية الموافق 27/ 12/ 2020 ميلادية، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات.









فقد قررت حكومة المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع من تاريخ 5 / 5/ 1442 هجرية الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية، وتم تمديدها أسبوعًا آخر ينتهي في 19/ 5/ 1442 هجرية الموافق 3/ 1/ 2021 ميلادية، وأن يكون ذلك اعتبارًا من الساعة (11) من صباح يوم الأحد 19/ 5/ 1442 هجرية الموافق 3/ 1/ 2021 ميلادية، مع مراعاة ما يلي:









1- أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن (14) يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور (B. 1, 1, 7) قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).









2- أن يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، وفقًا لما أشير إليه في الفقرة (1) أعلاه، في منازلهم تحت المراقبة مدة (14) يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.









الصحة العالمية: سننتصر على كورونا هذا العام

وبحسب "البيان"، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.









وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس: "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".









وأضافت: "اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".









محمد بن زايد: عقيدة المهيري مـن رجـالات الإمـارات المخلصيـن

وبحسب "الخليج"، نعـــى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفقيد عقيدة علي المهيري، واصفًا إياه أنه من رجالات الدولة المخلصين وأبنائها الأوفياء، وأكد على "تويتر" أن الفقيد سخر خبرته في خدمة مجتمعه ووطنه على مدى عقود من العطاء.









وغرد على "تويتر": «رحم الله تعالى عقيدة علي المهيري الذي سخر خبرته في خدمة مجتمعه ووطنه على مدى عقود من العطاء.. من رجالات الدولة المخلصين وأبنائها الأوفياء.. تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه.. وخالص العزاء والمواساة إلى عائلته وذويه».









ويعتبر عقيدة علي جمعة المهيري من مدينة العين، من رواد الطب الشعبي في دولة الإمارات، وأسهم في تقديم العلاج لأكثر من 50 نوعًا من الأمراض الشائعة في الدولة والمنطقة، من خلال درايته العميقة بمزاولة هذه المهنة التي استفاد منها الباحثون عن العلاج من أبناء الدولة وغيرهم، الأمر الذي جعله أحد أبرز المكرمين في جائزة أبو ظبي 2011.









ويحظى المهيري بمحبة واسعة في أرجاء المنطقة التي اشتهر بعلاج أهلها والتخفيف من معاناتهم، حيث ولد عقيدة علي المهيري في مدينة العين عام 1920 في وقت كانت فيه أبسط الأمراض قادرة على الفتك بحياة الآخرين، وكانت فيه الإمكانيات البسيطة والخبرات المتراكمة عند ذوي الخبرة في الطب الشعبي تساعد على إنقاذ حياة كثيرين.









وبعد وفاة والديه في مرحلة الشباب، اعتمد على نفسه مبكرًا فعمل بالغوص والزراعة وبعض المهن الأخرى البسيطة، إلا أنه وفي العشرين من عمره عمل في مهنة الطب الشعبي، وتعلّم على يد جدته ممارسته منذ أكثر من سبعين سنة، وتكونت لديه دراية عميقة بكيفية معالجة أكثر من خمسين نوعًا من الأمراض الخطرة على الإنسان، واستطاع بذكائه أيضًا أن يطور أدوات الحجامة، وعالج خلال ممارسته في هذه المهنة الإنسانية العظيمة آلاف المرضى.









أخيـرًا.. الجمهوريـون يقفـزون مـن مركـب ترامـب

وبحسب "الخليج"، قاسى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من لسعة حادة في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه محازبوه الجمهوريون، الذين ساندوه طوال الفترة الماضية من ولايته الرئاسية على أساس حزبي بحت، وسدوا الطرق أمام أي محاولة لعرقلة قراراته أو إخضاعه للمحاسبة الدستورية.









فقد انضم الشيوخ الجمهوريون إلى زملائهم الديمقراطيين، لأول مرة في فترة ترامب الرئاسية، لإبطال الفيتو الرئاسي على ميزانية الدفاع التي عارضها قبل أسابيع معدودة من مغادرته البيت الأبيض، ففي جلسة نادرة في أول يوم من السنة الجديدة، صوت 81 سيناتورًا لتامين أغلبية الثلثين الضرورية المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي، وذلك مقابل 13 صوتًا معارضًا.









نجح ترامب خلال الفترة الماضية من ولايته في الحفاظ على نفاذ 8 فيتوات، وحتى يوم أمس الأول الجمعة، كان في طريقه لأن يكون أول رئيس أمريكي منذ الرئيس الأسبق ليندون جونسون، الذي يمضي حقه في الاعتراض على قرارات الكونجرس.









كما أنهى مجلس الشيوخ محاولة الديمقراطيين لزيادة الدعم النقدي للأفراد الأمريكيين في ظل جائحة «كوفيد- 19» من 600 دولار إلى ألفي دولار وهو أمر كان يؤيده ترامب.