حازم الملاح : أطفال بلا مأوى برنامج قومى يجوب 13 محافظة بـ 17 وحدة متنقلة

قال حازم الملاح ، أحد المسئولين عن البرنامج القومى لكبار وأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى ، إن الوزارة تبذل جهودأ فى أكثر من قطاع ومنها فريق بلا ماوى ، وأيضأ فرق التدخل السريع والتى تعمل على حماية الأطفال والكبار فى الشوارع .





وأضاف " الملاح " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن فرق أطفال بلا مأوى هو برنامج قومى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى 13 محافظة الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال ومنها القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الاسكندرية ، السويس ، المنيا ، المنوفية ، الشرقية ، الغربية وذلك طبقأ لمسح تم عمله فى عام 2014 .





ولفت إلى أن " أطفال بلا مأوى " يتكون من 5 محاور أساسية ومنها فرق الشارع ويتكون من 17 وحدة متنقلة وعدد كبير من الأتوبيسات يجوب المحافظات بمشاركة فيق مدرب على أعلى مستوى واخصائى اجتماعى ، نشاط ، مسعف ، اخصائى إدارة حالة والذى ت اختياره بعناية ينول لتجمعات الأطفال وفق خريطة الوزارة فى الميادين ، أسفل الكبارى للأطفال بلا مأوى .





وأوضح أن الوحدات المتنقلة هى أشبه بدار رعاية متكاملة متنقلة لافتأ إلى أن المسعف يقوم بالدور الطبى خاصةأن الأطفال بلا مأوى والمعرضين للحروق ، الجروح ، بالإضافة للاخصائى الاجتماعى ، النفسى للتعرف على حالة الطفل واكتساب ثقته .