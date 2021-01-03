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حازم الملاح : أطفال بلا مأوى برنامج قومى يجوب 13 محافظة بـ 17 وحدة متنقلة

الأحد 03/يناير/2021 - 09:58 ص
حازم الملاح
حازم الملاح
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شيرين عادل
قال حازم الملاح ، أحد المسئولين عن البرنامج القومى لكبار وأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى ، إن الوزارة تبذل جهودأ فى أكثر من قطاع ومنها  فريق بلا ماوى ، وأيضأ فرق التدخل السريع والتى تعمل على حماية الأطفال والكبار فى الشوارع . 

وأضاف " الملاح "  ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن فرق أطفال بلا مأوى هو برنامج قومى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى 13 محافظة الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال  ومنها القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الاسكندرية  ، السويس ، المنيا ، المنوفية ، الشرقية ، الغربية وذلك طبقأ لمسح تم عمله فى عام 2014 .

ولفت إلى أن " أطفال بلا مأوى " يتكون من 5 محاور أساسية ومنها فرق الشارع ويتكون من 17 وحدة متنقلة وعدد كبير من الأتوبيسات يجوب المحافظات بمشاركة فيق مدرب على أعلى مستوى واخصائى اجتماعى ، نشاط ، مسعف ، اخصائى إدارة حالة والذى ت اختياره بعناية ينول لتجمعات الأطفال وفق خريطة الوزارة فى الميادين ، أسفل الكبارى  للأطفال بلا مأوى . 

وأوضح أن الوحدات المتنقلة هى أشبه بدار رعاية متكاملة متنقلة لافتأ إلى أن المسعف يقوم بالدور الطبى  خاصةأن الأطفال بلا مأوى والمعرضين للحروق ، الجروح ، بالإضافة للاخصائى الاجتماعى ، النفسى للتعرف على حالة الطفل واكتساب ثقته . 
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