5 وحدات متنقلة فى القاهرة.. التضامن: نستجيب يوميا لجميع البلاغات الخاصة بالأطفال بلا مأوى

قال حازم الملاح، أحد المسئولين عن البرنامج القومى لكبار وأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الفرق المتواجدة فى الشارع التابعة للوزارة تتواجد بشكل يومى وخط سير معتمد من الوزارة لمدة 8 ساعات.









وأضاف "الملاح"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظة القاهرة تشتمل على 5 وحدات متنقلة لبرامج الأطفال بلا مأوى ويتم تقسيم المحافظة لـ 4 قطاعات شمال، جنوب، شرق، غرب، لافتا إلى أن كل منطقة بها وحدة متنقلة تزور الأطفال فى أماكن تجمعاتها.









وأوضح أن فرق بلا مأوى تتلقى بلاغات يوميا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى والخط الساخن للوزارة ويبدأ التفاعل يوميا ونشر طرق الاستجابة لها عن طريق تقديم يد العون والرعاية الكاملة للحالات.









وأشار إلى أن الفرق بلا مأوى تتجول فى أماكن التجمعات ويبدأ الأخصائى في التحدث مع الأطفال ويعرض عليه خدمات وزارة التضامن الاجتماعى وداخل الوحدة المتنقلة يتم تقديم خدمات للأطفال وألعاب، ووجيات وأنشطة ترفيهية واجتماعية للأطفال، لافتا إلى أنه فى حالة عدم وجود أسرة معلومة للأطفال يتم ايداعه فى دور الرعاية.









وأوضح أن الوحدات المتنقلة هى أشبه بدار رعاية متكاملة متنقلة، لافتا إلى أن المسعف يقوم بالدور الطبى، خاصة للأطفال بلا مأوى والمعرضين للحروق، الجروح، بالإضافة للأخصائى الاجتماعى النفسى للتعرف على حالة الطفل واكتساب ثقته.



