5 خطوات لحفظ ومشاركة حالات الآخرين على واتساب

قدم التطبيق الأشهر واتساب« WhatsApp »، ميزة تعرف باسم الحالة Status منذ بضع سنوات، والتي تأتي كعادة نظام المراسلة ببعض الميزات التقييدية التي تتبعها الخدمة الخدمة حفاظا على خصوصية مستخدميه، ومن بينها إمكانبية تنزيل وحفظ حالات جهات الاتصال الخاصة بك على المنصة.





وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، يبحث بعض مستخدمي " واتساب " حول العالم، عن طريقة لتحميل ملفات حالات الأصدقاء على واتساب بدلا من إلتقاط لقطة شاشة لها، وهى لسوء الحظ خاصية لا تقدمها شركة "فيسبوك" المالكة للمنصة.









وفي حالة عدم علمك، يتيح لك "واتساب" نشر مقطع فيديو مدته 30 ثانية ضمن خاصية الحالة، وإذا أردت مشاركة فيديو مدته أكبر سوف يقوم النظام الأساسي لتطبيق التراسل باقتصاص المقطع للحد الأقصي المسموح به، والذي يمكنك مشاركة على ميزة الحالة بالنقر على زر الإرسال.





وتمنحك خدمة المراسلة أيضا خيارات عديدة لخصوصية الحالة، والتي ستجدها من خلال زيارة قسم الحالة والنقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة، ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار "خصوصية الحالة"، ستحصل على ثلاثة خيارت بما في ذلك مشاركة الحالة مع "جهات الاتصال الخاصة بي" و "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" و "المشاركة مع فقط".





وكأحد خيارات الخصوصية على بـ"حالات واتساب" لا يسمح لك النظام الاساسي للخدمة منذ بضع سنوات بتنزيل أو الاحتفاظ بحالات جهات اتصالك، كما قيدت الخدمة ميزة تنزيل صورة الملف الشخصي لحسابات واتساب الآخرى احتراما لخصوصية الأفراد، ولتنزيل حالات الأصدقاء على واتساب اتبع الخطوات التالية:





كيفية حفظ حالات واتساب من أصدقائك





الخطوة الأولى: ستحتاج إلى تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية، يمكنك استخدام تطبيق Status Saver.





الخطوة الثانية: افتح التطبيق الجديد وامنحه إذنا للوصول إلى مساحة تخزين هاتفك.





الخطوة الثالثة: الآن لتنزيل حالات أصدقائك على واتساب والاحتفاظ بها على جهازك، كل ما عليك عله هو مشاهدة الحالة اولا على تطبيق المراسلة، ثم قم بفتح تطبيق Status Saver مرة أخرى.





الخطوة الرابعة: عند فتحه، سترى جميع الحالات التي شاهدتها على واتساب سواء أكانت صور أو مقاطع فيديو، كل ما عليك فعله هو النقر على الفيديو أو الصورة التي تريد حفظها ثم الضغط على أيقونة التنزيل الموجودة في أسفل يمين الشاشة.





الخطوة الخامسة: يوجد زر آخر أسفل يمين الشاشة وهو رمز المشاركة، بالضغط عليه سيمنحك خيار مشاركة الحالة مع أصدقائك على واتساب أو تويتر أو فيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.