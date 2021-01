صناعة القرار في الأزمنة الحرجة: كاس سنشتاين

نشر البروفيسور كاس سنستين كتابا عن "كيف يحدث التغيير" وفق المنطق السلوكى الاقتصادى السياسي الجديد 2019 بدأ بقوله غالبًا ما تشعر باليأس من أن تكون ناشطًا يسعى إلى تغيير اجتماعي في قضية غامضة حيث يبدو أن معظم الناس يعارضونك أو في أحسن الأحوال غير مبالين بك. لا ينبغي لهم اليأس. غالبًا ما تكون التغييرات الاجتماعية الكبيرة مفاجئة وغير متوقعة ، وتنشأ في بيئة تبدو فيها معارضة عامة. يهدف سنشتاين - المؤلف المشارك لكتاب Nudge -التنبيه-، المسؤول في البيت الأبيض في أوباما، والباحث القانوني الأكثر استشهادًا إلى حد بعيد في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - إلى كشف الغموض ومعرفة الآثار المترتبة عليه في كتابه الجديد كيف يحدث التغيير . يجمع بين ثلاث ظواهر درسها علماء الاجتماع القانونى في العقود الأخيرة: تزوير التفضيل ، والعتبات المتغيرة للعمل ، ومتكنزمات استقطاب المجموعات .









إذا صدق سنشتاين، فإننا نعيش فى عالم عبارة عن مزيج من التحولات الاجتماعية الفوضوية وغير المتوقعة في الأساس.. "باختصار ، يحرف الناس باستمرار وجهات نظرهم الحقيقية ، حتى للأصدقاء المقربين والعائلة. هم أنفسهم ليسوا متأكدين تمامًا من مدى قبول مشاعرهم اجتماعيًا قبل أن يكشفوا عنها أو ينضموا إلى حملة من أجل التغيير. ويمكن أن تكون فرصة لقاء بين عدد قليل من الغرباء الشرارة التي تثير التطرف لدى حفنة من الناس الذين يجدون بعد ذلك رسالة يمكنها نشر معتقداتهم إلى الملايين. وفقًا لسنشتاين ، "من الأسهل كثيرًا" إحداث تغيير اجتماعي عندما تتفق معك أعداد كبيرة من الناس سرًا أو ضمنيا". لكن "تزوير التفضيل" منتشر للغاية لدرجة أنه ليس من السهل معرفة متى يحدث ذلك. حقيقة أن الرئيس ترامب قد تم انتخابه وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جاء بالطريقة التي تم بها ، هو تقدير لوجود مشاعر مؤيدة لترامب ومؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي أوقفتها الأعراف الاجتماعية. بمجرد أن تبدأ القاعدة في التحول ، يمكن أن يحدث شيء مفاجئ للغاية في كلتا الحالتين.









النشطاء لديهم بعض الدروس ، وهي ؛ أولًا ، إذا كان بإمكانك لفت الانتباه إلى قاعدة اجتماعية لم يدرك الناس أنها موجودة ؛ هذا هو الناس معك. أنت لا تعرف ذلك. أقول ما هو رأيك؛ يمكن أن تكون فعالة للغاية. كثير من النشطاء ، على مستوى ما ، يدركون ذلك. الشيء الآخر ، وهو بيانات حديثة جدًا ، ولم تكن متأكدًا من أنها دخلت الكتاب ، هو أنه إذا رأى الناس قاعدة ليست كما هي في مكانها ، ولكن على أنها ناشئة ، فعندئذ يكونون ملهمين للانضمام ، جزئيًا لأنهم يشعرون بالتحرر ، ولكن جزئيًا لأنهم قد لا يعرفون ما يفكرون به ، لكنهم يريدون أن يكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ. أن يقول النشطاء ، "أعداد متزايدة من الناس" أمر ذكي.

يبدأ كاس سنستين بالاجابه عن السؤال حول كيف يحدث التغيير. يقول "ما أريد أن أعطي له بعض الاهتمام الخاص هو لماذا يبدو أن التغيير غالبًا ما يأتي من العدم. حركة الحقوق المدنية في الستينيات ، غير متوقعة على الإطلاق. لم تكن حقيقة نجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير متوقعة تمامًا ولم تنجح تمامًا بعد ، لكن حقيقة نجاحها لم تكن متوقعة على نطاق واسع. جاء صعود الحركة النسائية في أجزاء مختلفة من العالم على شكل لحظات مختلفة في التاريخ بمثابة صدمة لكثير من الناس الذين اعتنقوا النسوية. نحن وسط مجموعة متنوعة من الحركات الاجتماعية. يمكننا أن نلمح بعضها ؛ البعض بالكاد في الأفق والشيء الوحيد المحتمل للغاية هو أن أفضل المتنبئين اليوم سوف يخطئون. سأبدأ ببعض الملاحظات البسيطة حول سبب عدم كون الطبيعة غير المتوقعة للنجاح الاجتماعي ، بما في ذلك النجاح التحويلي ، محيرة كما تبدو. يخبرنا بشيء أكثر عمومية حول التغيير الاجتماعي في العديد من المجالات. إليك طريقة لتوضيح الغموض الذي يحفز الهوس الذي كان لدي.









توكفيل ، ربما أعظم عالم اجتماع على الإطلاق ، على الأقل واحد من المرشحين إذا منحوا أعظم جائزة عالم اجتماع على الإطلاق: سيكون توكفيل في القائمة المختصرة. أفاد أن لا أحد توقع الثورة الفرنسية. لا أحد. اندهش لينين من سرعة ونجاح الثورة الروسية. لينين. إذا كان أي شخص مهندسًا معماريًا ، فهو لينين. لم يكن لديه فكرة.









كانت الثورة الإيرانية عام 1979 غير متوقعة ، بما في ذلك من قبل المشاركين. فكرة أن الدولة يمكن أن تتحول كما فعلت إيران ، لم تكن متوقعة. لم يكن الربيع العربي متوقعا من قبل أفضل المحللين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. لقد رأيت هذا عن قرب لأنني كنت في البيت الأبيض في ذلك الوقت. عندما حدثت الأمور في الربيع العربي ، اندهش الخبراء البارزون. لم يروا ذلك قادمًا. حسنا. من الشائع في دوائر العلوم الاجتماعية الإشارة إلى شيئين: تأثيرات العرض وتأثير العدوى. ولكن ، قد يكون هذا مثل محاولة تفسير نجاح الأفيون بصفاته المهدئة. الأفيون يحث على النوم. يقول بعض المخادعين إن الأفيون يحث على النوم لما له من خصائص تساعد على النوم. هذا ليس تفسيرا. هذا إعادة صياغة. إن القول بأن نجاح الحركات الاجتماعية هو نتاج مظاهر وتأثيرات عدوى هو بمثابة تفسير بالاسم وليس تفسيرًا لظاهرة ما. لا يخبرك بأي شيء." كاس سنستين:حسنًا ، سأحاول إحراز تقدم من خلال الإشارة إلى ثلاثة أشياء: تزوير التفضيل ، وتنوع العتبات والاعتماد المتبادل. ويجب أن أضيف مكونًا رابعًا ، مما يساعد في تفسير سبب حدوث الالتهاب الاجتماعي أحيانًا."









كاس روبرت سنشتاين في وابان ، ماساتشوستس في 21 سبتمبر 1954 هو امريكي القانوني ، ولا سيما في مجالات القانون الدستوري ، القانون الإداري ، القانون البيئي ، والقانون و الاقتصاد السلوكي . وهو أيضًا المؤلف الأكثر مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز The World وفقًا لـ Star Wars (2016) و Nudge (2008). كان مديرًا لمكتب البيت الأبيض للمعلومات والشؤون التنظيمية في إدارة أوباما من عام 2009 إلى عام 2012. بصفته أستاذًا في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو لمدة 27 عامًا ، كتب أعمالًا مؤثرة في القانون التنظيمي والدستوري ، من بين موضوعات أخرى. منذ مغادرته البيت الأبيض ، كان سنستين أستاذًا بجامعة روبرت والمسلي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد . وجدت دراسات المنشورات القانونية أن سنشتاين هو أكثر الباحثين القانونيين الأمريكيين الاستشهاد بهامش واسع. تشمل كتب سنشتاين بعد ثورة الحقوق (1990) ، الدستور الجزئي (1993) ، الديمقراطية ومشكلة حرية التعبير (1993) ، التفكير القانوني والصراع السياسي (1996) ، الأسواق الحرة والعدالة الاجتماعية (1997) ، حالة واحدة في الوقت (1999) ، المخاطر والسبب (2002) ، لماذا تحتاج المجتمعات إلى المعارضة (2003) ، قوانين الخوف: ما وراء المبدأ الوقائي (2005) ، الراديكالات في الجلباب: لماذا تكون محاكم الجناح اليميني المتطرفة خاطئة لأمريكا (2005) ، هل القضاة سياسيون؟ تحليل تجريبي للسلطة القضائية الاتحادية (2005) ،إنفوتوبيا: كم عدد العقول تنتج المعرفة (2006) ، وشارك في تأليفه مع ريتشارد ثالر ، نودج: تحسين القرارات حول الصحة والثروة والسعادة 2008.









يستكشف كتاب سنشتاين لعام 2006 ، Infotopia: كيف العديد من العقول تنتج المعرفة ، طرق تجميع المعلومات ؛ أنه يحتوي على مناقشات أسواق التنبؤ ، البرمجيات مفتوحة المصدر ، و الويكي . كتاب سنشتاين لعام 2004 ، الشرعة الثانية للحقوق: ثورة روزفلت غير المكتملة ولماذا نحتاجها أكثر من أي وقت مضى ، يؤيد الشرعة الثانية للحقوق التي اقترحها فرانكلين دي روزفلت . ومن بين هذه الحقوق الحق في التعليم ، والحق في المسكن ، والحق في الرعاية الصحية ، والحق في الحماية من الاحتكارات ؛ يجادل سنستاين بأن الشرعة الثانية للحقوق كان لها تأثير دولي كبير ويجب إحياؤها في الولايات المتحدة. كتابه عام 2001 ،جادل موقع Republic.com بأن الإنترنت قد يُضعف الديمقراطية لأنه يسمح للمواطنين بعزل أنفسهم داخل مجموعات تشاركهم وجهات نظرهم وخبراتهم ، وبالتالي يعزلون أنفسهم عن أي معلومات قد تتحدى معتقداتهم ، وهي ظاهرة تُعرف باسم بلقنة الإنترنت .









غالبًا ما يتخذ الناس خيارات سيئة - وينظرون إليها بحيرة! نقوم بذلك لأننا كبشر معرضون لمجموعة واسعة من التحيزات الروتينية التي يمكن أن تؤدي إلى مجموعة واسعة من الأخطاء الفادحة المحرجة في التعليم والتمويل الشخصي والرعاية الصحية والرهون العقارية وبطاقات الائتمان والسعادة وحتى كوكب الأرض بحد ذاتها. أثبتت الأفكار الواردة في الكتاب شعبيتها لدى سياسيين مثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، وحزب المحافظين البريطاني بشكل عام. كما تم انتقاد فكرة "Nudge". قالت الدكتورة تامي بويس ، من مؤسسة صندوق الملك للصحة العامة : "نحن بحاجة إلى الابتعاد عن المبادرات قصيرة المدى ذات الدوافع السياسية مثل فكرة "تنبيه الناس" ، والتي لا تستند إلى أي دليل جيد ولا تساعد الناس على إجراء تغييرات سلوكية طويلة المدى." سنستين محرر مساهم في The New Republic و The American Prospect وهو شاهد متكرر أمام لجان الكونغرس . لعب دورًا نشطًا في معارضة إقالة بيل كلينتون في عام 1998.





سنستاين من دعاة التقليلية القضائية ، بحجة أن القضاة يجب أن يركزوا في المقام الأول على البت في القضية المطروحة ، وتجنب إجراء تغييرات شاملة على القانون أو القرارات التي لها آثار واسعة النطاق. ويرى البعض بأنه ليبرالي ، على الرغم من الدعم الشعبي حيث يرى سنشتاين ل جورج دبليو بوش الصورة المرشحين القضائي مايكل ماكونيل جورج و جون جي روبرتس ، وكذلك تقديم الدعم النظري الحفاظ بقوة على عقوبة الإعدام. وصف الباحث القانوني الليبرالي المحافظ ريتشارد أ. إبستين سنشتاين بأنه "أحد اللاعبين الأكثر تحفظًا في إدارة أوباما." يجلب الكثير من أعماله أيضًا علم الاقتصاد السلوكي للتأثير على القانون ، مما يشير إلى أن نموذج "الفاعل العقلاني" ينتج أحيانًا فهمًا غير كافٍ لكيفية استجابة الناس للتدخل القانوني. تعاون سنشتاين مع الأكاديميين الذين تلقوا تدريبات في الاقتصاد السلوكي ، وأبرزهم دانيال كانيمان ، وريتشارد ثالر ، وكريستين إم.جولز ، لإظهار كيف ينبغي تعديل الافتراضات النظرية للقانون والاقتصاد من خلال النتائج التجريبية الجديدة حول كيفية تصرف الناس في الواقع. طور سنشتاين (جنبًا إلى جنب مع مؤلفه المشارك ريتشارد ثالر ) نظرية الأبوية التحررية . في الدفاع عن هذه النظرية ، ينصح المفكرين / الأكاديميين / السياسيين بتبني نتائج علم الاقتصاد السلوكي كما هو مطبق على القانون ، والحفاظ على حرية الاختيار مع توجيه قرارات الناس في الاتجاهات التي ستجعل حياتهم تسير بشكل أفضل. مع ثالر ، صاغ مصطلح " مهندس الاختيار ".









يقول سنشتاين في كتابه " الديمقراطية ومشكلة حرية التعبير" إن هناك حاجة إلى إعادة صياغة قانون التعديل الأول فى الدستور الامريكى . وهو يعتقد أن الصيغة الحالية ، القائمة على مفهوم القاضي هولمز لحرية التعبير كسوق "تسيء إلى تطلعات أولئك الذين كتبوا الوثيقة التأسيسية لأمريكا". الغرض من إعادة الصياغة هذه هو "تنشيط عمليات التداول الديمقراطي ، من خلال ضمان مزيد من الاهتمام بالقضايا العامة وتنوع أكبر في وجهات النظر". تشعر بالقلق عليه من قبل الحاضر "الوضع الذي مثل التفكير الناس يتحدثون أو الاستماع معظمها مع بعضها البعض،" ويعتقد أنه في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المذهلة ، يجب أن نشك فيما إذا كان الضمان الدستوري لحرية التعبير يخدم الأهداف الديمقراطية بشكل كافٍ ، كما يُفسَّر.