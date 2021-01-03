دفسك تستعد للكشف عن إيجل 2021 خلال أيام في السوق المصري

وكان سعر السيارة موديل 2019 ايجل 580 موديل 2019 تتوفر بسعر 299.900 ألف جنيه.





كشف وكيل دفسك في مصر عن وصل الموديل الجديد إلى السوق المصري ، حيث تم إضافة الشركة هاشتاج EAGLE 580 إلى موديل 2021 .واكد الوكيل في وقت سابق ان المتاح من السيارة في هذه الفترة الأخيرة موديلات 2019 فقط وهي في فئة واحدة مثلLUXURY،ولكننا في انتظار موديلات جديدة 2021 من هذه السيارة في الوقت الحالي خلال الأيام القادمة ، وتتميز السيارة بمحرك 1500 سي سي ، وقوة 165 حصان.اما استهلاك الوقود هو 7.2 لتر لكل 100 كم ، مع وجود ناقل حركة CVT ، وطول يبلغ 4.680مم ، وعرض 1.845 ،وارتفاع 1.715 مع وجود العديد من التجهيزات والتي شملت فتحة سقف وقضبان فوق السقف ، وزجاج فامية ، بالإضافة إلى مقابض أبواب كرومية ، 6 سماعات ، 4 وسائد هوائية وملاحة وكاميرا خلفية وفرامل ABS وEBD وEBA وBAS ومثبت للسرعة.من المعروف أنه من أشهر موديلات دفسك dfsk هي السيارة ايجل 580 لأنها سيارة كبيرة مما يجعلها سيارة عائلية من الطراز الأولا وتتمتع من الداخل بمساحة كبيرة تجعلها أكثر طلبا وبحثا .