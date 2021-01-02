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سيارات

سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور

السبت 02/يناير/2021 - 06:11 ص
اسبارك اول Aspark
اسبارك اول Aspark Owl
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اشرف عطية
اشتدت المنافسة الفترة الاخيرة في مجال صناعة السيارات الكهربائية خصوصا السيارات السوبر كار الخارقة، و قد أعلنت مؤخرا شركة اسبارك Aspark عن طرح سيارتها الأعلى تسارعا في العالم Aspark Owl للبيع بشكل رسمي . 

واعلنت شركة اسبارك Aspark اليابانية عن فتح باب الحجز على سيارتها الكهربائية الخارقة السوبر كار الجديدة و الأعلى تسارعا في العالم اسبارك اول Aspark Owl .

اسبارك اول Aspark Owl مزودة بأربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية 1985 حصان وتسارع من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 1.72 ثانية فقط . 

تمت تجربة اسبارك اول Aspark Owl  في إيطاليا بإطارات ميشيلين قانونية للطرق و حققت ايضا هذا الرقم المبهر في التسارع تستهدف شركة اسبارك اليابانية تصنيع 50 سيارة فقط بشكل مبدأي من السيارة اول Aspark Owl  و ستخصص 20 نسخة منهم للشرق الأوسط وآسيا و20 نسخة لأوروبا و10 نسخ لأمريكا الشمالية 

الشركة المصنعة للسيارة اسبارك اول Aspark Owl لا تحظي بحملات تسويقيةاو مبيعية جيدة لأن شركة اسبارك Aspark ليست شركة سيارات مخضرمة في مجال تصنيع السيارات بل هي شركة هندسية صناعية فقت و تفتقر للحث التسويقي بشكل كبير و من الممكن ان تتضرر السيارة بشكل كبير بسبب هذا الامر . 

تباع السيارة اسبارك اول Aspark Owl بسعر 3 مليون  و 650 الف دولار اي ما يعادي 56 مليون و 400 الف جنيه مصري دون اي رسوم او جمارك . 
سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور
سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور
سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور
سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور
سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور
سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور
سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور
سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور
سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور
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