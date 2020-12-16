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سيارات

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
بأسعار خرافية.. أسرع
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
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صبري طلبه
السيارات السريعة عشق لا ينتهي بالنسبة لملايين البشر حول العالم، فهؤلاء الأشخاص كل ما يشغل بالهم في السيارة هي سرعتها ويسارعون دائمًا لمعرفة الجديد حول تلك السيارات والسعى لاقتنائها إن استطاعوا ذلك، ولكن يظل السؤال ما هي أسرع السيارات في العالم، وهو ما سنجيب عنه في السطور التالية. 

1- بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300 موديل 2020

تعد تلك السيارة واحدة من أقوى وأسرع السيارات في العالم، فهي تأتي بمحرك W16 رباعي الشحن بسعة 8 لتر، ويوصف محركها بالوحشي، بقوة 1600 حصان، وتستطيع السيارة أن تسجل سرعة 304 ميلا في الساعة خلال اختبارات التشغيل، وتستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في 2.3 ثانية فقط، وتباع السيارة بسعر 3.9 مليون دولار. 

2-  كوينيجسيج جيسكو أبسولوت 2021

تأتي سيارة جيسكو أبسولوت 2021 بمحرك V-max الخرافي التوربيني مزدوج الشاحن الذي يستطيع الوصول إلى سرعة 330 ميلا في الساعة، مع قوة 1600 حصان، و بسعة 5 لتر، وتتميز ببدنها الزلق الذي يوفر لها قوة كبيرة، وتباع بسعر 2.8 مليون دولار.

3- سيارة 2021 SSC تواتارا

تعد سيارة SSC تواتارا واحدة من السيارات الخارقة حيث تستطيع الوصول لسرعة 316 ميل في الساعة كسرعة قصوى، وتملك محركات بقوة 1750 حصان، وعزم دوران 1.280 رطل، ويبلغ سعرها في الأسواق 1.9 مليون دولار.


4- سيارة 2021 Hennessey Venom F5

استطاعت سيارة Hennessey Venom F5 أن تحتل المركز الرابع في تصنيف أسرع سيارات العالم، بفضل قدرتها على الوصول إلى سرعة 311 ميلًا في الساعة، في حين تأتي بمحرك V8 مزدوج التيربو، سعة 6.6 لتر، وبقوة 1817 حصان، وتستطيع أن تصل إلى 60 ميلًا من الثبات في 2.4 ثانية فقط، ويبلغ سعرها 1.8 مليون دولار. 

5- سيارة أستون مارتن فالكيري 2021

رغم أن أستون مارتن اهتمت دائمًا بصنع سيارات تحمل الكثير من الرفاهية ولم تهتم بالسرعة بشكل كبير، إلا أنها صممت سيارة تصنف ضمن أسرع سيارات العالم، وهي فالكيري 2021، التي تأتي بمحرك V12، وتعمل بنظام هجين يولد قوة 1160 حصان، وعزم دوران 664 رطل، وتستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلًا من الثبات خلال 2.5 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 250 ميلًا في الساعة، وتباع بسعر 3 ملايين دولار.
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور
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