تعرف على أسرع سيارات سيدان في العالم

تسيطر سيارات السيدان أو فة الأربعة أبواب على لقب السيارات الأكثر انتشار على مستوى العالم لسنوات طويلة كما شركات السيارات العالمية أبدعت في هذه الفئة طرازات فائقة السرعات القصوي التي تتمتع بها .









وفي هذا التقرير نستعرض أسرع السيارات في العالم بداية من طرازات 2019 وحتى السيارات الجديدة التي طرحتها الشركات حديثا كما تقوم المقارنة على الطرازات الموجودة بالفعل في صالات العرض بأسواق السيارات حول العالمسنجد أن بورش بانا ميرا تيربو من أكثر السيارات سرعة فهي تتسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.6 ثانية وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 306 كيلومتر في الساعة كما ان بورش باناميرا تتميز بمحرك من 8 اسطوانات بسعة 4.0 لتر ولكن بقوة أكبر تصل إلى 680 حصان وعزم ودوران 850 نيوتن مترمن أكثر السيارات أيضا مرسيدس AMG GT 63 محرك من 8 اسطوانات بسعة 4.0 لتر وبقوة 585 حصان، مع عزم دوران أقصى 800 نيوتن.متر.بالنسبة للسيارة فهي تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 310 كيلو متر في الساعةتتميز السيارة بمحرك يكون من ثمانية اسطوانات سعة 4.0 لتر مع قوة 630 حصان وعزم دوران أقصى 900 نيوتن.متر.اما بالنسبة لسيارة كاديلا سي تي إس فهي تتميز بمحرك 8 إسطوانات بسعة 6.2 لتر مولد قوة وتبلغ 640 حصان مع عزك 855 نيوتن .متريحتاج موديل كاديلاك إلى 3.7 ثانية للتحرك من السرعة صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة، وسرعتها القصوى تصل إلى 322 كيلومتر في الساعة.أما استون مارتن رابيد إس فهي من اكثر السيارات سرعة على الإطلاق فهي تتميز ب12 إسطوانة بسعة 6.0 لتر وبقوة 558 حصان سنجد أن السيارة تتحرك من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 4.4 ثانية وسرعتها القصوى 328 كيلومتر .أما سيارة فلاينج سبير موديل 2020 بفضل محرك من 12 اسطوانة وبسعة 6.0 لتر، يولد المحرك قوة 635 حصان، وعزم الدوران الأقصى 900 نيوتن.متر كما أن معدل التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر