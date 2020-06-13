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سيارات

بورش كايين تطرح سياراتها GTS 2021

السبت 13/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة بورش الرائدة في صناعة السيارات  الفارهة موديل كايين GTS  لعام 2021 بطرازات كروس أوفر وكروس أوفر كوبيه


كما عملت بورش على تطوير كايين GTS 2021   الجديدة واطلقتها بمحرك 8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بعد تخليها عن محرك V6  تيربو مزدوج سعة 3.6 لتر .


سنجد أن بورش أثارت إعجال الخبراء بتطويرها للمحرك خاصة وأن انتقال الموديلات لمحركات أكبر حجما أصبح أمرا نادر بين شركات السيارات هذه الفترة
كما ان محرك بورش كايين GTS لعام 2021 قوة 460 حصانًا مع عزم دوران أقصى 620 نيوتن.متر، وهو ما يعني أن قوة السيارة زادت بحوالي 20 حصانًا وعزم الدوران الأقصى تحسن بـ20 نيوتن.متر عن الموديل السابق.

كما ستنتطلق GTS 2021 الجديدة من السكون وحتى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.5 ثانية مع سرعة قصوى تصل إلى 270 كم في الساعة.

سنجد ان بورش لمسات مزخرفة من الألومنيوم مع مقاعد رياضية وشعارات لـGTS في أكثر من موضع داخل مقصورة السيارة؟

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