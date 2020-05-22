بينهما بورش ومازيراتي .. تعرف على السيارات الفاخرة المستوردة في 2020

أعلن جمرك الإسكندرية تقريرا يفيد بأعداد السيارات التي استوردتها مصر خلال 2020 و كانوا حوالي 3443 سيارة فاخرة مميزة في الفترة من يناير إلي أبريل 2020 حيث شملت السيارات التي تم استيرادها في تلك الفترة طرازات BMW ومرسيدس وجاجوار لاندروفر وفولفو وأودي وبورشة ومازيراتي وألفاروميو .

ترتيب شركات السيارات الفاخرة في مصر 2020 :

1- مرسيدس 1824 سيارة

2- BMW بعدد 456 سيارة

3- لاندروفر 374 سيارة

4- أودي 266 سيارة

5- فولفو 217 سيارة

6- ألفاروميو 137 سيارة

7- بورشة 98 سيارة

8- جاجوار 69 سيارة

9- مازيراتي سيارة.