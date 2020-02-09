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سيارات

قائمة مزاد سيارات جمارك الإسكندرية خلال فبراير .. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:54 م
سيارات لوط مزاد
سيارات لوط مزاد
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اشرف عطية
أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، صور بعض السيارات المعروضة للبيع في مزاد جمرك الإسكندرية المقرر إقامته في 26 فبراير الجاري.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المزاد شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومة في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي بسعر 400 جنيه ودفع مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه.


ومن المقرر أن يشمل المزاد عرض العديد من السيارات للبيع بما في ذلك موديلات من طرازات : 

- مرسيدس 

- دودج 

- جي إم سي 

- مازيراتي 

- فولكس فاجن 

- بي إم دبليو 

- فيات كرايسلر 

- جيب جراند شيروكي 

- هوندا 

- فورد 

- سوزوكي 

- سيات 

- أوبل 

- ميتسوبيشي 

- نيسان 

- إيفيكو 

- جاجوار 

- مازدا.

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