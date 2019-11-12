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سيارات

أخبار السيارات| أودي RS Q8 أسرع سيارة SUV.. اليابان تفرض الفرامل الآلية على جميع السيارات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
تشهد أخبار السيارات تطورا سريعا وملحوظا في مصر والعالم كله، ويحرص كثيرون على متابعة أسعار السيارات وأخبار سوق السيارات المستعملة.

وحرصا من موقع صدى البلد نعرض لقرائنا الأعزاء كل ما هو جديد وخاص بالسيارات من خلال هذا الموجز.

أسرع سيارة SUV على نوربرجرنج.. أودي RS Q8 .. فيديو
https://www.elbalad.news/4053918
لم يحن الموعد الرسمي للكشف عن أودي RS Q8، مع ذلك فقد أصبحت أسرع SUV على حلبة نوربرجرنج الألمانية.

مرسيدس CLA تخضع لاختبار التصادم.. والنتيجة مبهرة.. بالفيديو
https://www.elbalad.news/4054007
نشرت القناة الرسمية لـ(Euro NCAP) على موقع “يوتيوب” نتائج اختبارات سيارة مرسيدس CLA موديل 2020 الكوبيه العائلية رباعية الأبواب الصغيرة، والتي كشفت مدى جودة وفاعلية أنظمة الأمان والسلامة المتوفرة بها، حيث نجحت في تخطي ثلاث من أصل أربعة اختبارات أساسية بنسبة فاقت 90%.

اليابان تفرض "الفرامل الآلية" على جميع السيارات
https://www.elbalad.news/4054034
كشفت صحيفة “يوميوري” اليابانية عن عزم الحكومة اليابانية فرض تركيب “مكابح الطوارئ الآلية” في جميع السيارات الجديدة المنتجة والمستوردة في اليابان، وجعلها من “السمات القياسية” المقررة لجميع السيارات.

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة
https://www.elbalad.news/4054103
علامة جينيسيس ستكون أكثر من مجرد مجال لسيارات السيدان الفاخرة مع استعداد الشركة الكورية لطرح ثلاث موديلات SUV في العامين القادمين، منهم SUV صغيرة باسم GV70، والتي ستمثل منافسة لبي ام دبليو X3 وX4 ومرسيدس GLC، ونقدم لكم أهم ما نعرفه عن السيارة.
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شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

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