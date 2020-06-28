مرسيدس تصدر مايباخ بـ10 نسخ فقط

اقتربت شركة مرسيدس بنز من الكشف عن طراز إس كلاس الجديد S-Class بالتزامن مع طرح موديل مايباخ إس Maybach S الجديد كليًا.



كما كشفت مرسيدس عن خطتها لانتاج 10 نسخ فقط من مايباخ جراند إيديشن وسيتم طرحها حصريا في السوق اليابانية.



وتتمتع السيارة بمظهر فخم وتجهيزات داخلي لأربعة مقاعد تبريد وطاولة قابلة للطي خاصة بركاب الصف الخلفي وتتميز أيضا مرسيدس مايباخ جراند إيديشن الجديدة بعجلة قيادة من لونين وحصائر أرضية فاخرة ووسائد مطرز عليها شعار مايباخ مع اهتمام الشركة الألمانية بكل تفاصيل الفخامة الداخلية والخارجية لهذه السيارة النادرة.



ونجحت مرسيديس في إصدار مايباخ جراند إيدييشن النادرة بـ10 ألوان مختلفة وهو ام يجعل تطابق نسختين من مايباخ جراند إيديشن الجديدة أمرًا مستحيلًا وهو ما يجعل السيارة قطعة فنية نادرة لا يمكن أن تتكرر خاصة وأن مرسيدس تبحث عن تفرد كل نسخة من هذا الطراز.



كما قدمت مرسيدس موديل مايباخ 6 في عام 2017 وتعمل بشكل كهربائي بالكامل بتصميم وصفه بعض الخبراء بأنه فريد من نوعه.



