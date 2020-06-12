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سيارات

مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أصدرت شركة دايملر مالكة العلامة التجارية مرسيدس بيانا صحفيا للكشف عن سيارة مايباخ S 650 سيدان ، حيث اعتبروها منافسًا مباشرًا لكل من بنتلي فلاينج سبير ورولز رويس جوست، مع سعر أعلى من 200 ألف دولار بالطبع.

وأوضح بيان دايملر ان سعر سيارة مرسيدس مايباخ S 650 "العادية" بسعر يزيد عن 202,550 دولار في الولايات المتحدة، إلا أن هناك إصدارا محدود الإنتاج من S 650 حيث يتوفر بـ 15 نسخة فقط ويُطلق عليه The Night Edition ويأتي بسعر 242,950 دولار .

وأضاف البيان أن الإصدار الفريد والمميز يحتوى على العديد من عناصر ألياف الكربون السوداء، في حين أن إصدار The Night Edition سيكون متاحًا فقط لسوق الولايات المتحدة، ويتوفر الآن في صالات العرض في جميع أنحاء البلاد.

وتابع البيان أن السيارة ستحصل على طلاء خارجي باللون السبج الأسود، بينما تحصل المقصورة على تنجيد من جلد نابا باللونين الأسود والبورسلين، وتحصل الحصائر الأرضية على شارات Night Edition، وتأتي باللون الأسود مع حواف من لون البورسلين، كما يمكنكم العثور على شارات Night Edition على المصدات الأمامية والكسوة الداخلية.

وتشتمل المزايا القياسية على شبك أمامي مع حروف Maybach عليها، ومقاعد خلفية منفصلة وإضاءة محيطية بـ 64 لونًا، وشاشة عرض علوية، ومصابيح ليد ذكية، ومساعد الإشعاع العالي المتكيف، ونظام صوتي محيطي ثلاثي الأبعاد عالي الأداء من Burmester، وتقنيات مساعدة السائق مثل نظام مساعد الرؤية الليلية +، ونظام التعليق الهوائي شبه النشط AIRMATIC، وغيرهم.

ومن ناحية القوة، تستمد السيارة الفاخرة قوتها من محرك V12 مزدوج التوربو سعة 6 لتر بقوة 621 حصان و1000 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كلم/سا في 4.6 ثانية فقط  .

مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور
مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور
مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور
مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور
مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور
مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور
مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور
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