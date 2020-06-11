شاهد الاختبارات النهائية لـ مرسيدس AMG E63 قبل تدشينها رسميا.. صور

ظهرت مؤخرا بعض الصور التجسسية الجديدة للنموذج الأولي للسيارة مرسيدس AMG E63 موديل 2021 من خلال الاختبارات النهائية التي جرت في نوربورجرينج، مع بعض التمويه القليل.





هذه الصور التجسسية تؤكد ما ذكرته التقارير بأن مرسيدس AMG E63 موديل 2021 ستظهر خلال فترة قريبة من اليوم، بعد حدوث تأخير وعدم ظهورها نهاية أبريل الماضي كما كان معلنا.





في الواقع لم تستطع خصائص التمويه اللامعة في المقدمة أن تخفي الكثير، فقد تمكنا بسهولة من رؤية الشبك المعدل بشرائح عمودية، خاصة بالفئة E وكان حدوثها فى وقت سابق من هذا العام، وذلك باستخدام عملية تجميل E53، حيث يبدو أن الصدام يعمل على تحسين ممررات الهواء بشكل جيد، وكذلك الشبكة السفلية بينما يبدو أن الصدام الخلفي يحتوي على فاصل مختلف، وذلك بالنسبة لنموذج السيارة قبل تطور واجهة السيارة، ونلاحظ أحد التغييرات الدقيقة الأخرى في الخلف تتعلق بنظام للعادم يتميز بأربعة عوادم فردية.





ولقد ظهرت العوادم نفسها أكبر حجما ما أعطى لسيارة السيدان خلفية جذابة، وتتمثل أكبر التغييرات التي لحقت بالسيارة من الخارج في المصابيح الأمامية الأنيقة والمصابيح الخلفية الأوسع التي تمتد على غطاء صندوق السيارة، وسيكون استخدام نظام المعلومات والترفيه MBUX فى السيارة من الداخل هو الأهم.





كما أن المحرك V8 بسعة 4.0 لتر مزدوج التوربو متوفر بقوة تصل إلى 630 حصانا مع عزم دوران 900 نيوتن متر فيما يخص فئة السيارة AMG GT 63 S الكوبيه ذات الأربعة أبواب، ولكن إعطاء السيارة E63 الكثير من القوة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة السيارة، وبعد كل شيء يتعين على الشركة أن تعلن فرق السعر الضخم وقدره 54،850 دولار.