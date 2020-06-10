لأول مرة .. معلومات عن مرسيدس CLS موديل 2021

أعلنت شركة مرسيدس عن أول معلومات لفئة السيارة CLS موديل 2021 ، مؤكدة أن السيارة ستحصل على تحديث كبير لنظامها الخاص بالمعلومات والترفيه، وتقوم الشركة بوضع نظام قيادة جديد يحمل اسم MBUX .





ومن أبرز التغييرات فى السيارة مرسيدس الألوان الفضية الجديدة بدرجتيين مختلفتين، وسوف تبقى الشاشتين الكبيرتين مقاس 12.3 بوصة في لوحة القيادة الخاصة بالسيارة CLS، وستوفر مجموعة الأجهزة الرقمية معلومات تساعد السائق فضلا عن وجود نظام المعلومات والترفيه، وستتوفر CLS موديل 2021 بطرازين هما CLS450 وAMG CLS53.





بالإضافة الى محرك توربيني سعة 3.0 لتر مع قوة دفع بنظام EQ التي تنتج قوة 362 حصانا وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن-متر، وتستطيع الانطلاق من صفر إلى 60 ميلا في الساعة خلال 5,1 ثانية، وتصل إلى نفس السرعة خلال 3 ثوان فقط، مع ناقل حركة آلي بتسع سرعات، وللعلم لم يتغير شئ تحت غطاء محرك السيارة.





ولم تقم شركة مرسيدس باصدار أي معلومات خاصة بالأسعار، ولكن سيكون مستوى الأسعار الأولى للسيارة CLS بواقع 69950 دولار وللسيارة AMG بواقع 81200 دولار.





أما معلومات الأسعار سيتم الإفصاح عنها بالقرب من تاريخ بيع السيارة السيدان، ومن جانب آخر تقول شركة مرسيدس أن السيارة CLS موديل 2021 سوف تكون متاحة فى الأسواق مع نهاية عام 2020.