شاهد.. أسرع سيارة في العالم تنطلق إلى الأسواق العالمية قريبا

حصلت السيارة الأمريكية Tuatara على لقب أسرع سيارة يتم إنتاجها في العالم، وذلك بعد إعلان شركة SSC North America الإثنين الماضي أن سيارتها الخارقة Tuatara وصلت إلى متوسط سرعة يبلغ 316.11 ميلًا في الساعة خلال شرطتين قياسيتين خارج لاس فيجاس.





ووصلت السيارة التي تم اختبارها على امتداد 7 أميال من طريق نيفادا السريع إلى أعلى سرعة تم تحقيقها على الإطلاق على طريق عام، عند 331.15 ميلًا في الساعة، ووفقًا للشركة فإن السرعة القصوى الرسمية البالغة 316 ميلًا في الساعة هي نتيجة تشغيلين في اتجاهين متعاكسين، لحساب تغيرات الرياح والطرق.





وذلك بحضور اثنين من الحكام للتحقق من السجلات العالمية، وتعد Tuatara التي تمتلك أبوابًا على شكل فراشة وتولد 1750 حصانًا من محرك V8 بشاحن توربيني، هي ثاني مركبة تصنعها شركة SSC لتفوز بلقب أسرع سيارة قانونية في العالم، بتصميمها الفريد المستوحى من الطائرات المقاتلة، مع أكثر من 10 سنوات تحت البحث والتطوير.





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تأسست شركة SSC التي وصفت نفسها بأنها "أول شركة سيارات خارقة في أمريكا"، في عام 1998 في ريتشلاند بـ واشنطن، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيرود شيلبي بأن أداء الفريق تجاوز توقعاته الخاصة، وكان ممتعًا بشكل خاص بعد "سنوات من النكسات والتحديات".





تخطط الشركة حاليًا لإنتاج 100 سيارة من طراز Tuatara Hypercars بهدف بيعها للعملاء، وجدير بالذكر أن شركة SSC ليست الشركة الوحيدة التي تكرس عملها وميزانيتها من أجل إنتاج السيارات الخارقة.





فمنذ أكثر من عام بقليل تمكنت بوجاتي Bugatti من تصنيع سيارة Bugatti Chiron معدلة بشكل خاص بمتوسط 304.8 ميل في الساعة خلال تشغيلين اختباريين على حلبة ألمانية.





في ذلك الوقت، قالت الشركة الفرنسية إنها كانت أول شركة إنتاج تصنع سيارة تجاوزت 300 ميل في الساعة، (السيارات المصممة فقط للتنافس على سجلات السرعة قد قطعت سرعتها أكثر من 700 ميل في الساعة).



