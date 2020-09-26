أسرع سيارات بورش في العالم.. فيديو

حدى

أما بورش 959 س يعتبرها الكثيرون اول سيارة خارقة في العالم ، ففي منتصف الثمانينات كانت بورش 959 بقوة 515 حصان مع شاحن توربيني مزدوج سعة 2.8 ليترFlat 6 ، لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 210 أميال في الساعة.





المركز الاول

،حيث تحتوي على محرك ، الذي يبلغ حجمه 4.6 لتر ، ويتم سحبه بشكل طبيعي معظم القوة , ولكنه يعمل بالتوافق مع محركين كهربائيين تبلغ قوة المحرك المجمع 887 حصانًا، ما يدفع السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 214 ميلًا في الساعة.

وفي هذا التقرير نعرض أسرع سيارات بورش على مستوي العالمالمركز الخامس ذهب إلى بورش 911 تربو إس مع محرك توربيني مزدوج سعته 3.8 بقوة 580 حصان ،وتقطع السيارة الرياضية بسهولة 205 ميل في الساعة بسرعة 0 -62 ميل في الساعةوتأتي بورش كاريرا جي تي في المركز الثاني ، حيث تحتوي على محرك V-10 لترات قوة 612 حصان مع محرك ضخم على متنها ، وتتفوق سيارة كاريرا GT بسرعة 207 ميل في الساعةولكن في الوقت الحالي؛ جاءت السيارة بورش 918 سبايدر في