AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسرع سيارات بورش في العالم.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:13 ص
بورش
بورش
Advertisements
أماني نوار
تعتبر سيارة بورش هي نتاج لإحدى الشركات المتخصصة في بناء السيارات الرياضية، ولكن سلسلة "توب 5" الخاصة بعلامة بورش، تعود بميزة حصرية، وهي كونها الأسرع. 

وفي هذا التقرير نعرض أسرع  سيارات بورش على مستوي العالم

المركز الخامس ذهب إلى بورش 911 تربو إس مع محرك توربيني مزدوج سعته 3.8 بقوة 580 حصان ،وتقطع السيارة الرياضية بسهولة 205 ميل في الساعة بسرعة 0 -62 ميل في الساعة

وتأتي بورش كاريرا جي تي في المركز الثاني ، حيث تحتوي على محرك V-10  لترات قوة 612 حصان مع محرك ضخم على متنها ، وتتفوق سيارة كاريرا GT  بسرعة 207 ميل في الساعة

أما بورش 959 س يعتبرها الكثيرون اول سيارة خارقة في العالم ، ففي منتصف الثمانينات كانت بورش 959 بقوة 515 حصان مع شاحن توربيني مزدوج سعة 2.8 ليترFlat 6 ، لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 210 أميال في الساعة.

ولكن في الوقت الحالي؛ جاءت السيارة بورش 918 سبايدر في المركز الاول،حيث تحتوي على محرك ، الذي يبلغ حجمه 4.6 لتر ، ويتم سحبه بشكل طبيعي معظم القوة , ولكنه يعمل بالتوافق مع محركين كهربائيين تبلغ قوة المحرك المجمع 887 حصانًا، ما يدفع السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 214 ميلًا في الساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أودي R8 ولامبورجيني.. أبرز سيارات جاستين بيبير إحداها «منزل متحرك»

طرح منها 5 سيارات فقط.. الوحش الدنماركي سيارة TSR-S

BMW الفئة السابعة مواصفات ولا في الأحلام

سباق تسارع جديد بين بورشه 918 سبايدر وبوجاتي شيرون .. فيديو

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور

سباق تسارع مثير بين سيارتين من عائلة أستون مارتن الخارقة.. فيديو

ترشيحاتنا

حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة ومتى يقال

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

نائل شحادة للمقاول الهارب محمد علي: تقدمت ببلاغ ضده وسأشهد بكل ما لدي.. فيديو

ابنة رجاء الجداوي تحكي أسرارا لأول مرة عن رحيلها بكورونا.. فيديو

حموت وأفضل في منصبي.. الجنايني يكشف حقيقة ترشحه لـ انتخابات اتحاد الكرة مستقبلا.. فيديو

فايلر يقترب من تدريب جينت البلجيكي بعد الرحيل عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

بحيلة ذكية.. خامس أغنى رجل في العالم يتهرب من دفع 4 مليارات جنيه استرليني

شاهد.. لحظة إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء | فيديو