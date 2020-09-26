أسرع سيارات بورش في العالم.. فيديو

تعتبر سيارة بورش هي نتاج لإحدى الشركات المتخصصة في بناء السيارات الرياضية، ولكن سلسلة "توب 5" الخاصة بعلامة بورش، تعود بميزة حصرية، وهي كونها الأسرع.
وفي هذا التقرير نعرض أسرع سيارات بورش على مستوي العالم
المركز الخامس ذهب إلى بورش 911 تربو إس مع محرك توربيني مزدوج سعته 3.8 بقوة 580 حصان ،وتقطع السيارة الرياضية بسهولة 205 ميل في الساعة بسرعة 0 -62 ميل في الساعة
وتأتي بورش كاريرا جي تي في المركز الثاني ، حيث تحتوي على محرك V-10 لترات قوة 612 حصان مع محرك ضخم على متنها ، وتتفوق سيارة كاريرا GT بسرعة 207 ميل في الساعة
وفي هذا التقرير نعرض أسرع سيارات بورش على مستوي العالم
المركز الخامس ذهب إلى بورش 911 تربو إس مع محرك توربيني مزدوج سعته 3.8 بقوة 580 حصان ،وتقطع السيارة الرياضية بسهولة 205 ميل في الساعة بسرعة 0 -62 ميل في الساعة
وتأتي بورش كاريرا جي تي في المركز الثاني ، حيث تحتوي على محرك V-10 لترات قوة 612 حصان مع محرك ضخم على متنها ، وتتفوق سيارة كاريرا GT بسرعة 207 ميل في الساعة
أما بورش 959 س يعتبرها الكثيرون اول سيارة خارقة في العالم ، ففي منتصف الثمانينات كانت بورش 959 بقوة 515 حصان مع شاحن توربيني مزدوج سعة 2.8 ليترFlat 6 ، لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 210 أميال في الساعة.
ولكن في الوقت الحالي؛ جاءت السيارة بورش 918 سبايدر في المركز الاول،حيث تحتوي على محرك ، الذي يبلغ حجمه 4.6 لتر ، ويتم سحبه بشكل طبيعي معظم القوة , ولكنه يعمل بالتوافق مع محركين كهربائيين تبلغ قوة المحرك المجمع 887 حصانًا، ما يدفع السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 214 ميلًا في الساعة.