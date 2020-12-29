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سيارات

أسرع سيارة في العالم 2020.. فيديو وصور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
أسرع سيارة في العالم
أسرع سيارة في العالم 2020
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اشرف عطية
على الرغم من فوز السيارةـ بوجاتي شيرون bugatti chiron سوبر سبورت بلقب أسرع سيارة في العالم، حيث وصلت سرعتها إلى 490.48 كيلو في الساعة، إلا أن موسوعة جينيس لم تعترف بها بشكل رسمي لأن محاولتها تمت في اتجاه واحد فقط وليست في اتجاهين متعاكسين.



أسرع سيارة على وجه الأرض
ووفقا لمعايير موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن السيارة الفائزة بلقب أسرع سيارة على وجه الأرض يجب أن تلبي المعايير الموضوعة من قبل الموسوعة وإتمام محاوله تسجيل رقم قياسي جديد وتحطيم الرقم السابق بسير في أسرع سيارة على وجه الأرض اتجاهين متعاكسين.


أفضل سيارة في العالم 2020
استطاعت تواتارا SSC Tuatara تحقيق سرعة قياسية جديدة وصلت إلى 532.73 كيلو في الساعة، وتقول الشركة المصنعة لها إن السيارة تواتارا SSC Tuatara كانت من الممكن أن تُصبح أسرع لولا الرياح القوية.


مواصفات أسرع سيارة في العالم 2020
تأتي تواتارا SSC Tuatara بمحرك V8 سعة 5900 سي سي دبل تيربو بقوة 1750 حصانا عند استخدام وقود E85 و يبلغ وزنها 1,247 كجم فقط، وتحصل على معامل سحب يبلغ 0.279.


أسرع سيارة في العالم 2020
ونظمت أمريكا الشمالية حدث تحطيم الرقم القياسي وتسجيل رقم جديد باستخدام جهاز قياس GPS معتمد، ووجود شاهدين للمراقبة والتأكد من الأرقام من موسوعة جينيس، كما تم استخدام حوالي 15 قمرًا صناعيًا في المتوسط لتحديد تسارع وسرعة تواتارا SSC Tuatara المثيرة للإعجاب بدقة خلال الانطلاقتين.
أسرع سيارة في العالم 2020.. فيديو وصور
أسرع سيارة في العالم 2020.. فيديو وصور
أسرع سيارة في العالم 2020.. فيديو وصور
أسرع سيارة في العالم 2020.. فيديو وصور
أسرع سيارة في العالم 2020.. فيديو وصور
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