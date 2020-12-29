أسرع سيارة في العالم 2020.. فيديو وصور

بوجاتي شيرون bugatti chiron سوبر سبورت بلقب أسرع لم تعترف بها

بشكل رسمي لأن محاولتها تمت في اتجاه واحد فقط وليست في اتجاهين متعاكسين على الرغم من فوز السيارةـبلقب أسرع سيارة في العالم، حيث وصلت سرعتها إلى 490.48 كيلو في الساعة، إلا أن موسوعة جينيس













أسرع سيارة على وجه الأرض



ووفقا لمعايير موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن السيارة الفائزة بلقب أسرع سيارة على وجه الأرض يجب أن تلبي المعايير الموضوعة من قبل الموسوعة وإتمام محاوله تسجيل رقم قياسي جديد وتحطيم الرقم السابق بسير في أسرع سيارة على وجه الأرض اتجاهين متعاكسين.











أفضل سيارة في العالم 2020



استطاعت تواتارا SSC Tuatara تحقيق سرعة قياسية جديدة وصلت إلى 532.73 كيلو في الساعة، وتقول الشركة المصنعة لها إن السيارة تواتارا SSC Tuatara كانت من الممكن أن تُصبح أسرع لولا الرياح القوية.









مواصفات أسرع سيارة في العالم 2020

تأتي تواتارا SSC Tuatara بمحرك V8 سعة 5900 سي سي دبل تيربو بقوة 1750 حصانا عند استخدام وقود E85 و يبلغ وزنها 1,247 كجم فقط، وتحصل على معامل سحب يبلغ 0.279.

تأتيبمحرك V8 سعة 5900 سي سي دبل تيربو بقوة 1750 حصانا عند استخدام وقود E85 و يبلغ وزنها 1,247 كجم فقط، وتحصل على معامل سحب يبلغ 0.279.









أسرع سيارة في العالم 2020



تواتارا

SSC Tuatara

ونظمت أمريكا الشمالية حدث تحطيم الرقم القياسي وتسجيل رقم جديد باستخدام جهاز قياس GPS معتمد، ووجود شاهدين للمراقبة والتأكد من الأرقام من موسوعة جينيس، كما تم استخدام حوالي 15 قمرًا صناعيًا في المتوسط لتحديد تسارع وسرعةالمثيرة للإعجاب بدقة خلال الانطلاقتين.