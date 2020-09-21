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سيارات

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:00 م
ايجل eagle ix5
ايجل eagle ix5
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اشرف عطية
يستعد وكيل سيارات جلوري في مصر لطرح السيارة الجديدة ايجل eagle ix5 والتي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات suv ولكن بتصميم كوبية انسيابي حيث أن السيارة بتصميمها تسعي لجذب فئة الشباب. 


ولم تعلن الشركة حتى الآن عن الموعد الرسمي لطرح ايجل eagle ix5 وأنها الآن لا تزال في فترة الاختبار للتأكد من ملائمتها للعمل في البيئة المصرية لتفادي حدوث أي مشاكل فيها. 

ايجل eagle ix5 كان من المفترض أن يتم تقديمها في السابق لكن بسبب الظروف التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا تم تأجيل طرحها وهذه الفترة عادت الشركة للتحضير لطرحها من جديد. 

أما عن أبعاد السيارة ايجل eagle ix5 بطول يبلغ 4.685 مم وعرض 1.865 مم وارتفاع 1.645 مم مع قاعدة عجلات 2.790 مم و تعتمد على جنوط 19 انش والسيارة مرتفعة عن الأرض لتستطيع تخطي جميع أنواع التضاريس وتسع السيارة لخمسة أفراد.

السيارة ايجل eagle ix5 تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو 150 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر وهذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من نوع CVT.
قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور
قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور
قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور
قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور
قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور
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