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سيارات

أبرزها استهلاك الوقود.. تعرف على عيوب الجنوط فى السيارات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
الجنوط
الجنوط
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أماني نوار

يفضل الشباب دائما تركيب جنوط في السيارة أو ما يسمى بالتجنيط ، ويلجأون غالبا إلى تركيب جنوط كبيرة الحجم من أجل الحصول على مظهر أنيق للسيارة ، ولكن هناك الكثير من العواقب نتيجة تنفيذ هذه الخطوة .
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للجنوط الكبيرة مزايا كثير فهي تزيد من استقرار السيارة على الطريق ، كما أن الإطارات صغيرة الحجم يوجد بها الكثير من المميزات ، فهي توفر الثبات ولكن بنسبة قليلة من الجنوط الكبيرة ، من أهم المميزات أيضا أنها تقلل من مسافة التوقف ، لأنها تعمل على توقف السيارة عن السير بعد فترة قصيرة جدا بالمقارنة مع الإطارات صغيرة الحجم ، بالإضافة إلا أنها تعطي للسيارة مظهر جذاب .
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ولكن هناك عيوب للجنوط ربما يجهلها الشباب ، فهي تزيد من استهلاك الوقود ، لان كلما زاد حجم الجنوط كلما زاد من وزن السيارة ، وسيلاحظ صاحب السيارة وجود استهلاك كبير في الوقود ، كماانها تقلل من معدل تسارع السيارة ، والسبب هو كلما زاد معدل الضغط على محرك السيارة يؤثر على معدل التسارع الخاص بالسيارة ،وتتسب الجنوط أيضا في زيادة تكلفة التشغيل ،لأن تبديل الإطارات القديمة بالكبيرة في الحجم هو أمر مكلف .

سيشعر صاحب السيارة بقلة الراحة  داخل السيارة ، وذلك نتيجة طبيعية لصلابة الجنوط الكبيرة ، وامتصاصها لمطبات الطريق لزيادة حجمها ، وعلى الرغم ان هناك نظام تعليق ولكنه معقد ومكلف بعض الشئ .


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