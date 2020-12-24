أبرزها استهلاك الوقود.. تعرف على عيوب الجنوط فى السيارات

يفضل الشباب دائما تركيب جنوط في السيارة أو ما يسمى بالتجنيط ، ويلجأون غالبا إلى تركيب جنوط كبيرة الحجم من أجل الحصول على مظهر أنيق للسيارة ، ولكن هناك الكثير من العواقب نتيجة تنفيذ هذه الخطوة .
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للجنوط الكبيرة مزايا كثير فهي تزيد من استقرار السيارة على الطريق ، كما أن الإطارات صغيرة الحجم يوجد بها الكثير من المميزات ، فهي توفر الثبات ولكن بنسبة قليلة من الجنوط الكبيرة ، من أهم المميزات أيضا أنها تقلل من مسافة التوقف ، لأنها تعمل على توقف السيارة عن السير بعد فترة قصيرة جدا بالمقارنة مع الإطارات صغيرة الحجم ، بالإضافة إلا أنها تعطي للسيارة مظهر جذاب .
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سيشعر صاحب السيارة بقلة الراحة داخل السيارة ، وذلك نتيجة طبيعية لصلابة الجنوط الكبيرة ، وامتصاصها لمطبات الطريق لزيادة حجمها ، وعلى الرغم ان هناك نظام تعليق ولكنه معقد ومكلف بعض الشئ .