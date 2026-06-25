قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس 2 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
ضبط موظف بإحدى الجامعات لانتحاله صفة ضابط شرطة والتعدي على سيدة
الفراعنة في مهمة جديدة.. استعدادات قوية لمواجهة إيران في المونديال
براءة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه
الأوقاف تمد جسور التكافل.. 13 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي تصل للأسر الأولى بالرعاية
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 164 قتيلاً وألف مصاب
15 % في يوليو .. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
11 مليون دولار تقترب من منتخب مصر بكأس العالم 2026
يوم عاشوراء.. لماذا نصومه وماذا يفعل من لم يستطع الصيام؟
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفض الاستيطان ويدعوان لإحياء حل الدولتين
جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز للمستدامة 2026
وزير الصناعة من الإسكندرية: طرح "مرغم 3" قريبًا لصغار المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط موظف بإحدى الجامعات لانتحاله صفة ضابط شرطة والتعدي على سيدة

موظف باحدى الجامعات
موظف باحدى الجامعات
أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط موظف باحدى الجامعات؛ لانتحاله صفة ضابط شرطة والتعدي على سيدة بالسب وتهديدها بالقبض عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت منشوراً مدعوماً بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة والتعدي عليها بالسب وتهديدها.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة)، وبسؤالها قررت بقيامها بوضع منشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للحث على الرفق بالحيوان، مرفقاً برقم هاتفها، وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بالاتصال بها هاتفياً وإدعى كونه ضابط شرطة، وقام بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بإلقاء القبض عليها.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه (موظف بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، عقب مشاهدته للمنشور الخاص بالشاكية، والتي تدعو فيه للرفق بالحيوان، لتضرره من الكلاب الضالة، لسابقة هجومها على نجله وإصابته بجروح.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


 

الأجهزة الأمنية ضابط شرطة وزارة الداخلية موظف الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

زيزو

بعد الأنباء المتداولة.. زيزو يرفض الرحيل عن الأهلي حتى على سبيل الإعارة

مدحت تيخا

شيك منذ 3 سنوات.. مدحت تيخا يتهم فنانا شهيرا بالنصب عليه

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الاستثمار: 416 مشروعا بالمنطقة الحرة بالعامرية باستثمارات تتجاوز 14.7 مليار دولار

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع

وزير الصناعة

وزير الصناعة من الإسكندرية: سحب الوحدات غير المستغلة بمرغم وطرح "مرغم 3" لدعم صغار المستثمرين

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد