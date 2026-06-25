ضبط موظف بإحدى الجامعات لانتحاله صفة ضابط شرطة والتعدي على سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط موظف باحدى الجامعات؛ لانتحاله صفة ضابط شرطة والتعدي على سيدة بالسب وتهديدها بالقبض عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت منشوراً مدعوماً بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة والتعدي عليها بالسب وتهديدها.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة)، وبسؤالها قررت بقيامها بوضع منشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للحث على الرفق بالحيوان، مرفقاً برقم هاتفها، وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بالاتصال بها هاتفياً وإدعى كونه ضابط شرطة، وقام بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بإلقاء القبض عليها.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه (موظف بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، عقب مشاهدته للمنشور الخاص بالشاكية، والتي تدعو فيه للرفق بالحيوان، لتضرره من الكلاب الضالة، لسابقة هجومها على نجله وإصابته بجروح.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



