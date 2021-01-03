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أخبار العالم

جورجينا صديقة كريستانو رونالدو فى إطلالة مثيرة من داخل مطعم بدبي.. شاهد

الأحد 03/يناير/2021 - 05:25 م
الإسبانية جورجينا
الإسبانية جورجينا رودريجيز
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محمد بدران
شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها، صورة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت جورجينا رودريجيز داخل أحد المطاعم أثناء تناولها وجبة الغداء في دبي  بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان مكشوف باللون الازرق، ما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق. 

وتسلم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأحد الماضي، جائزة القدم الذهبية لعام 2020 في نسختها الثامنة عشرة 

وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2020 رغم تجاوز عمره الـ35 عامًا، متفوقا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، ونجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني، وتم التصويت على الجائزة من قبل الجماهير.

القدم الذهبية جائزة كروية على المستوى الدولي يتم تنظيمها سنويا في إمارة موناكو الفرنسية و أبرز معايير الجائزة أن يبلغ اللاعب المرشح 28 عامًا على الأقل، وأن يكون صاحب قدرات كروية خاصة على المستوى الفردي وعلى مستوى الأداء الجماعي.

ويتم اختيار الفائز من بين عشرة مرشحين ترشحهم لجنة من المتخصصين، ويحق لكل شخص التصويت لواحد من المرشحين العشرة على الموقع الرسمي للجائزة.

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