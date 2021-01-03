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مايا مرسي لـ إلهام شاهين: فتحتي قضية مهمة في «حظر تجول»

الأحد 03/يناير/2021 - 05:31 م
الهام شاهين ومايا
الهام شاهين ومايا مرسي
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن دور إلهام شاهين في فيلمها الأخير "حظر تجول" كان مهما جدا وقدمته بشكل رائع، معقبة "أنتِ فتحتِ القضية بمشرط كأنك جراح شاطر"، سواء على مستوى الحوار والتمثيل والرسالة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن قضية الفيلم مهمة جدا والعمل عليها والتوعية مهم أيضا، لافتة إلي أنها خرجت من الفيلم لديها رغبة في تعديل القانون المتعلق بتلك القضية، وتغليظ العقوبة بشكل أكبر.

وتابعت أن كل فيلم لـ إلهام شاهين له قضية مهمة، وأن السينما مسئولية، وعلى الفنان دور كبير في التوعية والتأثير في المواطنين والشباب أكثر من أي قانون أو إعلانات، معقبة "الكلمة ممكن تغير المجتمع، للأحسن أو للأسوأ".

وأشارت إلي أنه يجب النظر في قضية زنا المحارم بشكل مختلف، ويجب أن تكون هناك توعية لحقوقهم وتشديد العقوبات الخاصة بهم وتغيير القانون الخاص به.

ويتتبع فيلم "حظر تجول" قصة فاتن بعد عشرين عاما من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، الذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى التي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

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