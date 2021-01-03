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أخبار العالم

2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة في لبنان

الأحد 03/يناير/2021 - 06:55 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن تسجيل 2870 اصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين منذ فبراير الماضي إلى 189279 اصابة و1486 حالة وفاة.


وكانت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اللبنانية، اقترحت الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات.


يأتي هذا الاقتراح بعد ارتفاع الإصابات بوباء الكورونا والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا وجود  معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة اللبنانية وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولم تزل في تزايد مطرد.


وكان نبيل رزق الله، عضو لجنة متابعة أزمة "كورونا" فى لبنان، أكد أنّ "التوصية التي رفعها بشأن الإغلاق تأتي بعد الضغط الحاصل على العنايات الفائقة في المستشفيات ونتّجه نحو إقفال تام على مدى 3 أسابيع، باستثناء محلات الـ"سوبر ماركت" والقطاع الصحي والصيدلي".
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