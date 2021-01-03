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أخبار العالم

بعد تسجيل 2870 حالة جديدة.. كورونا يتغلغل بهذه المنطقة في لبنان

الأحد 03/يناير/2021 - 10:02 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
سجّل لبنان اليوم الأحد 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العاة اللبناني.


وبحسب الجدول التي نشرته وزارة الصحة العامة، سجّلت منطقة زغرتا (قضاء زغرتا) أعلى نسبة بإصابات كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 57 اصابة وهي في المرتبة الأولى، وتأتي منطقة جبيل (قضاء جبيل) في المرتبة الثانية والتي حصدت 44 إصابة بكورونا، وكذلك منطقة الحازمية (قضاء بعبدا) 44 إصابة، لتأتي منطقة الحدث (قضاء بعبدا) بالمرتبة الثالثة، والتي سجّلت 43 إصابة بكورونا، وذلك وفقا لما نشره موقع ليبانون ديبايت.


وكان قد أكّد نبيل رزق الله، عضو لجنة متابعة أزمة "كورونا" فى لبنان، أنّ "التوصية التي رفعها بشأن الإغلاق تأتي بعد الضغط الحاصل على العنايات الفائقة في المستشفيات ونتّجه نحو إقفال تام على مدى 3 أسابيع، باستثناء محلات الـ"سوبر ماركت" والقطاع الصحي والصيدلي".


وأوضح رزق الله، أنّه لم يعد هناك استيعاب كافٍ في العنايات الفائقة، لافتا إلى أن :"تكلفة شهر من الإقفال تبلغ مليار دولار على الاقتصاد اللبناني والوضع تفلّت كليًا ليلة رأس السنة".


واقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اللبنانية، الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات.


يأتي هذا الاقتراح بعد ارتفاع الإصابات بوباء كورونا والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا وجود  معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة اللبنانية وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولم تزل في تزايد مطرد.
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