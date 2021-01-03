شاهد عيان تروي تفاصيل طعن رجل زوجته أمام مدرستها

قالت سارة فتحي، شاهدة عيان على واقعة القتل، إنه في الساعة السادسة والنصف صباحًا كان يوجد بجوار المدرسة، وعندما رأى زوجته بالقرب من المدرسة امسكها من ملابسها وطعنها بالسكينة.





وأضافت سارة فتحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه ضربها بالسكينة حوالي 5 أو 6 طعنات، لافتة إلى أنه وقف على جثتها وقال: "أنا خدت حقي خلاص، وطالما الحكومة مجبتليش حقي أنا جبت حقي بنفسي".





وتابعت: أنه ظل يقول إن ما حدث لها هو جزاة كل امرأة خائنة، وقام بالاتصال بجميع أفراد عائلتها وأبنائها.



