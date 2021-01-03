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توك شو

شاهد عيان تروي تفاصيل طعن رجل زوجته أمام مدرستها

الأحد 03/يناير/2021 - 10:13 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت سارة فتحي، شاهدة عيان على واقعة القتل، إنه في الساعة السادسة والنصف صباحًا كان يوجد بجوار المدرسة، وعندما رأى زوجته بالقرب من المدرسة امسكها من ملابسها وطعنها بالسكينة.

وأضافت سارة فتحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه ضربها بالسكينة حوالي 5 أو 6 طعنات، لافتة إلى أنه وقف على جثتها وقال: "أنا خدت حقي خلاص، وطالما الحكومة مجبتليش حقي أنا جبت حقي بنفسي".

وتابعت: أنه ظل يقول إن ما حدث لها هو جزاة كل امرأة خائنة، وقام بالاتصال بجميع أفراد عائلتها وأبنائها.

فيما قالت الدكتورة دينا الجابري، استشاري الطب النفسي، إن الواضح من الجريمة أنها جريمة عاطفية أو بها صورة انتقام لسبب ما، والانتصار لانتقامه مما يدل على لا مبالاته بواقعة القتل، لافتة إلى أن تقاعسه عن العمل يتسبب في اضطرابات نفسية.
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