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أخبار العالم

أول تعليق من مكتب بايدن على تسريب التزوير لترامب

الأحد 03/يناير/2021 - 11:35 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، إن مكالمة الرئيس دونالد ترامب المسربة دليل على تهديده لمسئول من حزبه لتغيير نتيجة الانتخابات.

يأتي ذلك تعليقًا على تسريب نشرته صحيفة "واشنطن بوست" مساء اليوم، وفضحت فيه ترامب بعد أن سربت له مكالمة هاتفية يطالب فيها سكرتير ولاية جوروجيا بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية. 

وقال كبير مستشاري بايدن إن المكالمة دليل قاطع على محاولة ترمب إلغاء فرز أصوات قانونية بجورجيا لتلفيق أصوات أخرى.

وحذر ترامب في التسجيل الهاتفي من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية.

كما طلب الرئيس من سكرتير ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، في المكالمة العثور على نحو 12 ألف صوت لتجاوز الفجوة مع الرئيس المنتخب جو بايدن وقلب النتيجة.

وطيلة المكالمة رفض رافنسبيرجر موقف ترامب، موضح أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المزيفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلًا ودقيقًا. 

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